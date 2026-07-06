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Anguissa'da sona doğru! Beşiktaş masada

Vincenzo İtaliano ile yeni bir sayfa açan ve transferde genelde İtalya pazarına odaklanan Beşiktaş, Napoli'nin Kamerunlu yıldızı Frank Zambo Anguissa için masada.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 08:17
Haber: Türkiye
Anguissa'da sona doğru! Beşiktaş masada
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Yüksek maliyetli oyuncuları elden çıkarmaya bakan Napoli bir yıllık mukavelesi kalan Frank Anguissa'yı satışa çıkardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BEŞİKTAŞ PROJESİNE YEŞİL IŞIK

28 yaşındaki oyuncu için bizzat Vincenzo Italiano devreye girdi ve oyuncuya planlarını anlattı. Anguissa, Beşiktaş'ın kendisiyle ilgili projesine sıcak bakarken kulüpler de bonservis pazarlığına başladı.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan oyuncunun transferinin bir hafta içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ VE KULÜP PERFORMANSI

İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 22 karşılaşmada 4 gol ve 2 asist kaydetti.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Başarılı futbolcu ayrıca Kamerun Milli Takım formasını da giyiyor. Söz konusu 66 maçta görev alan Anguissa 5 gol ve 2 asistle oynadı.

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