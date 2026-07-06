Anguissa'da sona doğru! Beşiktaş masada

Yüksek maliyetli oyuncuları elden çıkarmaya bakan Napoli bir yıllık mukavelesi kalan Frank Anguissa'yı satışa çıkardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BEŞİKTAŞ PROJESİNE YEŞİL IŞIK
28 yaşındaki oyuncu için bizzat Vincenzo Italiano devreye girdi ve oyuncuya planlarını anlattı. Anguissa, Beşiktaş'ın kendisiyle ilgili projesine sıcak bakarken kulüpler de bonservis pazarlığına başladı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan oyuncunun transferinin bir hafta içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
SÖZLEŞMESİ VE KULÜP PERFORMANSI
İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 22 karşılaşmada 4 gol ve 2 asist kaydetti.
MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
Başarılı futbolcu ayrıca Kamerun Milli Takım formasını da giyiyor. Söz konusu 66 maçta görev alan Anguissa 5 gol ve 2 asistle oynadı.
28 yaşındaki oyuncu için bizzat Vincenzo Italiano devreye girdi ve oyuncuya planlarını anlattı. Anguissa, Beşiktaş'ın kendisiyle ilgili projesine sıcak bakarken kulüpler de bonservis pazarlığına başladı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan oyuncunun transferinin bir hafta içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
SÖZLEŞMESİ VE KULÜP PERFORMANSI
İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 22 karşılaşmada 4 gol ve 2 asist kaydetti.
MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
Başarılı futbolcu ayrıca Kamerun Milli Takım formasını da giyiyor. Söz konusu 66 maçta görev alan Anguissa 5 gol ve 2 asistle oynadı.