Galatasaray'da veda yakın: Ahmed Kutucu

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan Ahmed Kutucu'nun yeni sezon öncesinde sarı-kırmızılılardan ayrılması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu için kulübe teklifler geldiği ve yönetimin de bu teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.
Ahmed Kutucu için Süper Lig'den Göztepe, Konyaspor ve Rizespor haberleri gündeme gelmişti.
Galatasaray'da geçen sezon 18 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
Ahmed Kutucu için Süper Lig'den Göztepe, Konyaspor ve Rizespor haberleri gündeme gelmişti.
Galatasaray'da geçen sezon 18 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.