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Galatasaray'da veda yakın: Ahmed Kutucu

Galatasaray Yönetimi, Ahmed Kutucu için gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 09:38 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2026 09:41
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da veda yakın: Ahmed Kutucu
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Galatasaray'da geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan Ahmed Kutucu'nun yeni sezon öncesinde sarı-kırmızılılardan ayrılması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu için kulübe teklifler geldiği ve yönetimin de bu teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

Ahmed Kutucu için Süper Lig'den Göztepe, Konyaspor ve Rizespor haberleri gündeme gelmişti.

Galatasaray'da geçen sezon 18 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.  

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