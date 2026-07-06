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Romelu Lukaku için 10 milyon euro'luk talep!

Napoli, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Romelu Lukaku için 10 milyon euro istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 11:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Romelu Lukaku için 10 milyon euro'luk talep!
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Fenerbahçe ve Beşiktaş için İtalya'dan Romelu Lukaku iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin ardından santrfor bölgesine bir takviye daha yapmak istiyor. Beşiktaş ise kadrosunu önemli bir golcü ile güçlendirme planları yapıyor.

HEDEF LUKAKU

Nicolo Schira'nın haberine göre, iki ezeli rakip, Napoli forması giyen Belçikalı golcü Lukaku ile ilgileniyor.

Napoli, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan 33 yaşındaki golcüsü için 10 milyon euro bonservis talep ediyor.

GEÇEN SEZON 1 GOL ATTI

Geride kalan sezonda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Lukaku, forma şansı bulduğu 7 maçta 1 kez ağları havalandırdı.

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