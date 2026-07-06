Mustafa Burak Bozan'dan Amedspor taraftarına mesaj

Amed Sportif Faaliyetler'in yeni transferi Mustafa Burak Bozan, yeşil-kırmızılı takıma katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülü açıklamada konuşan 25 yaşındaki kaleci, Amedspor'a ilişkin düşüncelerini paylaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "12 KİŞİ OLARAK OYNUYORDU"
Mustafa Burak Bozan, Amed Sportif Faaliyetler'i ilk kez Nesine 2. Lig'de izlediğini belirtti.
Takımın unutulmaz isimlerinden Şehmus Özer'in hikayesini daha önce dinlediğini aktaran Bozan, geçen sezon taraftarın takıma verdiği destekten etkilendiğini söyledi.
Bozan, "Amedspor 11 kişi olarak değil de 12 kişi olarak oynuyordu sahada. Bu durum taraftarın ne kadar önemli olduğunu, takım için ekstra motive edici bir güç olduğunu gösteriyordu." dedi.
"BURAYA GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Amed Sportif Faaliyetler'in büyük bir kulüp olduğunu dile getiren Mustafa Burak Bozan, hedeflerinin yüksek olması gerektiğini vurguladı.
Yeni transfer, "Buraya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Umarım hedefimiz yüksekler olur. Amedspor'u üst sıralarda en iyi şekilde temsil ederek taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Mustafa Burak Bozan, Amed Sportif Faaliyetler'i ilk kez Nesine 2. Lig'de izlediğini belirtti.
Takımın unutulmaz isimlerinden Şehmus Özer'in hikayesini daha önce dinlediğini aktaran Bozan, geçen sezon taraftarın takıma verdiği destekten etkilendiğini söyledi.
Bozan, "Amedspor 11 kişi olarak değil de 12 kişi olarak oynuyordu sahada. Bu durum taraftarın ne kadar önemli olduğunu, takım için ekstra motive edici bir güç olduğunu gösteriyordu." dedi.
"BURAYA GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Amed Sportif Faaliyetler'in büyük bir kulüp olduğunu dile getiren Mustafa Burak Bozan, hedeflerinin yüksek olması gerektiğini vurguladı.
Yeni transfer, "Buraya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Umarım hedefimiz yüksekler olur. Amedspor'u üst sıralarda en iyi şekilde temsil ederek taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.