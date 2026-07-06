U22 Kadın Milliler Avrupa sahnesine çıkıyor

Avrupa 22 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarın Hollanda'da başlayacak. Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleştirilecek organizasyon, 7-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TÜRKİYE 1. GRUP'TA
Türkiye 22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, şampiyonada 1. Grup'ta mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, ev sahibi Hollanda, Ukrayna ve İspanya ile karşı karşıya gelecek.
İLK RAKİP UKRAYNA
8 takımın katıldığı turnuvada Türkiye, ilk maçında yarın Ukrayna ile karşılaşacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, yarı finale yükselecek.
EN İYİ DERECE 2024'TE GELDİ
Türkiye 22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki en iyi derecesini 2024 yılında elde etti. Ay-yıldızlılar, 2024'te bronz madalya kazandı.
MİLLİ TAKIMIN MAÇ PROGRAMI
7 Temmuz:
18.00 Ukrayna - Türkiye
8 Temmuz:
18.00 Türkiye - İspanya
9 Temmuz:
21.30 Türkiye - Hollanda
Türkiye 22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, şampiyonada 1. Grup'ta mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, ev sahibi Hollanda, Ukrayna ve İspanya ile karşı karşıya gelecek.
İLK RAKİP UKRAYNA
8 takımın katıldığı turnuvada Türkiye, ilk maçında yarın Ukrayna ile karşılaşacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, yarı finale yükselecek.
EN İYİ DERECE 2024'TE GELDİ
Türkiye 22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki en iyi derecesini 2024 yılında elde etti. Ay-yıldızlılar, 2024'te bronz madalya kazandı.
MİLLİ TAKIMIN MAÇ PROGRAMI
7 Temmuz:
18.00 Ukrayna - Türkiye
8 Temmuz:
18.00 Türkiye - İspanya
9 Temmuz:
21.30 Türkiye - Hollanda