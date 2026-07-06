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Vincenzo Italiano 3 ismin biletini kesti!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, yeni sezon öncesi üç futbolcunun menajerine "Oyunculara kulüp bulun" talimatı verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 12:26
Haber: Sabah, Fotoğraf: bjk.com.tr
Vincenzo Italiano 3 ismin biletini kesti!
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Yeni sezon kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta 3 ayrılık daha netleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Al-Musrati, Amir Hadziahmetovic ve Jean Onana, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo İtaliano tarafından da yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.

"KULÜP BULUN"

Üç oyuncunun menajerine haber gönderen yönetim, "Oyunculara kulüp bulun" talimatını verdi. Üç ön libero, yeni sezonda da Beşiktaş'ta olmayacak.

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