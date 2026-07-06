Vincenzo Italiano 3 ismin biletini kesti!

Yeni sezon kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta 3 ayrılık daha netleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Al-Musrati, Amir Hadziahmetovic ve Jean Onana, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo İtaliano tarafından da yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.
"KULÜP BULUN"
Üç oyuncunun menajerine haber gönderen yönetim, "Oyunculara kulüp bulun" talimatını verdi. Üç ön libero, yeni sezonda da Beşiktaş'ta olmayacak.
"KULÜP BULUN"
Üç oyuncunun menajerine haber gönderen yönetim, "Oyunculara kulüp bulun" talimatını verdi. Üç ön libero, yeni sezonda da Beşiktaş'ta olmayacak.