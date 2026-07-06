Paul: 'LeBron, kararını yakın zamanda vermeyecek'

Basketbol dünyası LeBron James'in yeni takımını merakla beklerken, yıldız oyuncunun menajeri Rich Paul sabırlı olunması gerektiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Paul, Forbes'tan Mark Medina'ya yaptığı açıklamada, "Bunun yakın zamanda olacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleşeceğini sanmıyorum." ifadelerini kullandı.
LeBron James geçtiğimiz hafta 24. NBA sezonunda forma giyeceğini ancak Los Angeles Lakers'a geri dönmeyeceğini açıklamıştı. Yıldız oyuncu; Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves ve Philadelphia 76ers ile anılırken, Dallas Mavericks, Boston Celtics ve San Antonio Spurs'ün de olası adaylar arasında bulunduğu belirtiliyor.
Rich Paul, cuma günü yaptığı açıklamada ise New York Knicks'in NBA şampiyonluğunu kazanmamış olması halinde LeBron'un çoktan Knicks'e katılmış olacağını söylemişti.
LeBron, Lakers formasıyla geçirdiği sekiz sezonda maç başına 25.9 sayı, 7.9 asist ve 7.7 ribaund ortalamaları yakaladı. 2020 yılında takımı şampiyonluğa taşıyan yıldız oyuncu, 2023'te NBA tarihinin en skorer oyuncusu unvanını elde etti.
41 yaşındaki yıldız, 2025-26 sezonunun ilk 14 maçını kalçasındaki siyatik rahatsızlığı nedeniyle kaçırdı. Buna rağmen çıktığı 60 maçta etkili bir performans sergileyerek Lakers'ın play-off'a kalmasına katkı sağladı. Los Angeles ilk turda Houston Rockets'ı eledikten sonra ikinci turda Oklahoma City Thunder'a 4-0 süpürüldü.
Spotrac verilerine göre LeBron James geçen sezon maaş bütçesinde 52.6 milyon dolarlık yer kapladı. ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre ise yıldız oyuncunun yeni takım tercihinde maddi unsurlar belirleyici olmayacak.
LeBron James geçtiğimiz hafta 24. NBA sezonunda forma giyeceğini ancak Los Angeles Lakers'a geri dönmeyeceğini açıklamıştı. Yıldız oyuncu; Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves ve Philadelphia 76ers ile anılırken, Dallas Mavericks, Boston Celtics ve San Antonio Spurs'ün de olası adaylar arasında bulunduğu belirtiliyor.
Rich Paul, cuma günü yaptığı açıklamada ise New York Knicks'in NBA şampiyonluğunu kazanmamış olması halinde LeBron'un çoktan Knicks'e katılmış olacağını söylemişti.
LeBron, Lakers formasıyla geçirdiği sekiz sezonda maç başına 25.9 sayı, 7.9 asist ve 7.7 ribaund ortalamaları yakaladı. 2020 yılında takımı şampiyonluğa taşıyan yıldız oyuncu, 2023'te NBA tarihinin en skorer oyuncusu unvanını elde etti.
41 yaşındaki yıldız, 2025-26 sezonunun ilk 14 maçını kalçasındaki siyatik rahatsızlığı nedeniyle kaçırdı. Buna rağmen çıktığı 60 maçta etkili bir performans sergileyerek Lakers'ın play-off'a kalmasına katkı sağladı. Los Angeles ilk turda Houston Rockets'ı eledikten sonra ikinci turda Oklahoma City Thunder'a 4-0 süpürüldü.
Spotrac verilerine göre LeBron James geçen sezon maaş bütçesinde 52.6 milyon dolarlık yer kapladı. ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre ise yıldız oyuncunun yeni takım tercihinde maddi unsurlar belirleyici olmayacak.