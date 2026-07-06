Real Madrid'de sıradaki hedef Erling Haaland mı?

Real Madrid, başarısız geçen bir sezonun ardından transferde boş durmuyor!
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ERLING HAALAND İDDİASI!
Real Madrid için transferde gündeme gelen son isim ise Erling Haaland oldu.
Romano'nun haberine göre, Norveçli golcü, bu yaz olmasa da gelecekte Real Madrid'e transfer olmayı değerlendiriyor. Erling Haaland için gelecekte Real Madrid'e gitmenin bir seçenek olduğu belirtildi.
BABASINDAN AÇIKLAMA
"KİM İSTEMEZ Kİ?"
Erling Haaland'ın babası Alf-Inge'den de Real Madrid iddialarına cevap geldi.
2026 Dünya Kupası'nda Norveç ile Brezilya'nın oynadığı maçtan önce Real Madrid haberleriyle ilgili konuşan baba Haaland, "Belki bir gün Real Madrid'e transferi gerçekleşir. Erling, Manchester City'de çok mutlu ve uzun süreli bir sözleşmesi var. Yeni sezonu bekliyoruz ama biliyoruz ki herkes Real Madrid'de oynamak ister. Futbolda ne olacağını asla tam olarak bilemezsiniz. Kim Real Madrid'de oynamak istemez ki?" sözlerini sarf etti.
Alf-Inge Haaland'ın bu sözleri ve Erling Haaland için gündeme gelen Real Madrid ihtimali Avrupa'da transferin ana gündem maddesi oldu.
MICHAEL OLISE DE GÜNDEMDE
220 MİLYON EURO İDDİASI
Real Madrid'in transfer gündeminde Bayern Münih'ten Michael Olise de yer alıyor.
Fichajes'te yer alan habere göre, Real Madrid, Fransız yıldızın transferi için Bayern Münih'e 220 milyon euro teklif etmeyi planlıyor.
ENZO FERNANDEZ İÇİN YALANLAMA
Real Madrid, transferi gündeme gelen ve daha önce yaptığı açıklamada Madrid'de oynamanın çocukluk hayali olduğunu dile getiren Chelsea'den Enzo Fernandez transferini ise yalanlamıştı. İspanyol devi, Arjantinli orta saha oyuncusu için girişimi olmadığını duyurmuştu.
BUNDAN SONRA NE OLACAK?
Real Madrid'in 4 resmi takviyesinin ardından transfer döneminde atacağı adımlar büyük bir merakla bekleniyor.
REAL'İN RESMİ TRANSFERLERİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktörlük koltuğuna yeniden Jose Mourinho'yu getiren İspanyol devi, şu ana kadar; Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries ve Marc Cucurella gibi isimlerle kadrosunu güçlendirdi.
ERLING HAALAND İDDİASI!
Real Madrid için transferde gündeme gelen son isim ise Erling Haaland oldu.
Romano'nun haberine göre, Norveçli golcü, bu yaz olmasa da gelecekte Real Madrid'e transfer olmayı değerlendiriyor. Erling Haaland için gelecekte Real Madrid'e gitmenin bir seçenek olduğu belirtildi.
BABASINDAN AÇIKLAMA
"KİM İSTEMEZ Kİ?"
Erling Haaland'ın babası Alf-Inge'den de Real Madrid iddialarına cevap geldi.
2026 Dünya Kupası'nda Norveç ile Brezilya'nın oynadığı maçtan önce Real Madrid haberleriyle ilgili konuşan baba Haaland, "Belki bir gün Real Madrid'e transferi gerçekleşir. Erling, Manchester City'de çok mutlu ve uzun süreli bir sözleşmesi var. Yeni sezonu bekliyoruz ama biliyoruz ki herkes Real Madrid'de oynamak ister. Futbolda ne olacağını asla tam olarak bilemezsiniz. Kim Real Madrid'de oynamak istemez ki?" sözlerini sarf etti.
Alf-Inge Haaland'ın bu sözleri ve Erling Haaland için gündeme gelen Real Madrid ihtimali Avrupa'da transferin ana gündem maddesi oldu.
MICHAEL OLISE DE GÜNDEMDE
220 MİLYON EURO İDDİASI
Real Madrid'in transfer gündeminde Bayern Münih'ten Michael Olise de yer alıyor.
Fichajes'te yer alan habere göre, Real Madrid, Fransız yıldızın transferi için Bayern Münih'e 220 milyon euro teklif etmeyi planlıyor.
ENZO FERNANDEZ İÇİN YALANLAMA
Real Madrid, transferi gündeme gelen ve daha önce yaptığı açıklamada Madrid'de oynamanın çocukluk hayali olduğunu dile getiren Chelsea'den Enzo Fernandez transferini ise yalanlamıştı. İspanyol devi, Arjantinli orta saha oyuncusu için girişimi olmadığını duyurmuştu.
BUNDAN SONRA NE OLACAK?
Real Madrid'in 4 resmi takviyesinin ardından transfer döneminde atacağı adımlar büyük bir merakla bekleniyor.