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Cenk Tosun'un yeni takımı belli olmak üzere!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cenk Tosun'un yeni adresiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fatih Karagümrük, deneyimli golcüyle anlaşmaya vardı.

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calendar 06 Temmuz 2026 14:28 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2026 14:39
Cenk Tosun'un yeni takımı belli olmak üzere!
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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cenk Tosun'un yeni adresiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fatih Karagümrük, deneyimli golcüyle anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Fatih Karagümrük, Cenk Tosun hamlesinde sona yaklaştı. Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen deneyimli golcünün yeni adresiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

KARAGÜMRÜK İLE ANLAŞTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fatih Karagümrük, Cenk Tosun ile anlaşmaya vardı. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde büyük ölçüde mutabakat sağlandığı, kontratla ilgili son detayların konuşulduğu belirtildi.

GEÇEN SEZON KASIMPAŞA'YA KİRALANMIŞTI

Cenk Tosun, geçen sezon Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasının ardından İrfan Can Kahveci ile birlikte Kasımpaşa'ya kiralanmıştı. Deneyimli futbolcu, yeni sezonda kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Fatih Karagümrük'ün Cenk Tosun transferinde kısa süre içinde resmi adımları atabileceği öne sürüldü. Kontrat görüşmelerinin tamamlanmasının ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

 

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