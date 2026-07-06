Filipe Luis'in yeni takımı Monaco

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, yeni teknik direktörünü resmen duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransız ekibi, teknik direktörlük görevine Filipe Luis'in getirildiğini açıkladı.
Monaco'dan yapılan açıklamada, Brezilyalı teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Beşiktaş da Vincenzo Italiano'dan önce Filipe Luis ile görüşme gerçekleştirmişti.
Monaco'dan yapılan açıklamada, Brezilyalı teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Beşiktaş da Vincenzo Italiano'dan önce Filipe Luis ile görüşme gerçekleştirmişti.