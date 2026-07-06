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Filipe Luis'in yeni takımı Monaco

Vincenzo Italiano'dan önce Beşiktaş'ın da görüştüğü Brezilyalı Filipe Luis, Monaco'nun yeni teknik direktörü oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 15:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Filipe Luis'in yeni takımı Monaco
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, yeni teknik direktörünü resmen duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransız ekibi, teknik direktörlük görevine Filipe Luis'in getirildiğini açıkladı.

Monaco'dan yapılan açıklamada, Brezilyalı teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Beşiktaş da Vincenzo Italiano'dan önce Filipe Luis ile görüşme gerçekleştirmişti.



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