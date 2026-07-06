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Fenerbahçe Avusturya kampında ilk idmanını yaptı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Avusturya kampındaki ilk antrenmanını yaptı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki çalışma, salonda core çalışmalarıyla başladı ve sahadaki pas oyunlarıyla tamamlandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 15:59
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe Avusturya kampında ilk idmanını yaptı
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Fenerbahçe Futbol Takımı, Avusturya kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre çalışma, konaklanan otelin sahasında teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla CORE ÇALIŞMASIYLA BAŞLADI

Fenerbahçe'nin günün ilk antrenmanı salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Sarı-lacivertli futbolcular, daha sonra sahaya geçerek kuvvet çalışması yaptı.

PAS OYUNLARIYLA TAMAMLANDI

Antrenmanın saha bölümünde dar alanda pas oyunları üzerinde duruldu. Günün ilk çalışması, bireysel antrenmanlarla sona erdi.

AKŞAM ANTRENMANI BASINA AÇIK

Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. Sarı-lacivertli takımın akşam çalışmasının ilk bölümü basına açık olacak.

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