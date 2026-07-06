Fenerbahçe Avusturya kampında ilk idmanını yaptı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Avusturya kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre çalışma, konaklanan otelin sahasında teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE CORE ÇALIŞMASIYLA BAŞLADI
Fenerbahçe'nin günün ilk antrenmanı salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Sarı-lacivertli futbolcular, daha sonra sahaya geçerek kuvvet çalışması yaptı.
PAS OYUNLARIYLA TAMAMLANDI
Antrenmanın saha bölümünde dar alanda pas oyunları üzerinde duruldu. Günün ilk çalışması, bireysel antrenmanlarla sona erdi.
AKŞAM ANTRENMANI BASINA AÇIK
Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. Sarı-lacivertli takımın akşam çalışmasının ilk bölümü basına açık olacak.
Fenerbahçe'nin günün ilk antrenmanı salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Sarı-lacivertli futbolcular, daha sonra sahaya geçerek kuvvet çalışması yaptı.
PAS OYUNLARIYLA TAMAMLANDI
Antrenmanın saha bölümünde dar alanda pas oyunları üzerinde duruldu. Günün ilk çalışması, bireysel antrenmanlarla sona erdi.
AKŞAM ANTRENMANI BASINA AÇIK
Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. Sarı-lacivertli takımın akşam çalışmasının ilk bölümü basına açık olacak.