Başar Önal, Lille yolunda!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, NEC Nijmegen forması giyen 22 yaşındaki Türk kanat oyuncusu Başar Önal'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Fransız basınından L'Équipe'in haberine göre Lille, Başar Önal'ın transferi için NEC Nijmegen ile 9.5 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.





Bu transferle birlikte Başar Önal, kariyerinde önemli bir adım atarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Fransız ekibinin formasını giymeye hazırlanıyor.





Başar Önal, iki yıl önce De Graafschap'tan yaklaşık 1 milyon euro bonservis bedeliyle NEC Nijmegen'e transfer olmuştu. İlk sezonunda Eredivisie'ye uyum süreci yaşayan genç oyuncu, son dönemde gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.





Öte yandan Başar Önal'ın transferinden eski kulübü De Graafschap da gelir elde edecek. Hollanda ekibi, oyuncunun NEC'e transferi sırasında sonraki satıştan pay maddesi ekletmişti.





PERFORMANSI

Geride kalan sezonda NEC Nijmegen formasıyla 34 resmi maçta görev yapan Başar Önal, 9 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.