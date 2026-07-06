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Knicks efsanesi Ewing, Wizards'ta yardımcı koç oldu!

Washington Wizards, New York Knicks efsanesi Patrick Ewing'i başantrenör Brian Keefe'nin teknik ekibine yardımcı antrenör olarak dahil etti. Haberi ESPN'den Shams Charania duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 12:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Knicks efsanesi Ewing, Wizards'ta yardımcı koç oldu!
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Washington Wizards, New York Knicks efsanesi Patrick Ewing'i başantrenör Brian Keefe'nin teknik ekibine yardımcı antrenör olarak dahil etti. Haberi ESPN'den Shams Charania duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Knicks formasıyla 15 sezon geçiren ve 23.663 sayıyla kulüp tarihinin en skorer oyuncusu olmayı sürdüren Ewing, 2024 yılında organizasyona elçi (ambassador) olarak geri dönmüştü.

Ewing'in son başantrenörlük deneyimi ise Mart 2023'te sona erdi. Georgetown Üniversitesi'nde altı sezon boyunca 75 galibiyet ve 109 mağlubiyetlik performans sergileyen Ewing, mezun olduğu okul tarafından görevden alındı. 2021 yılında Georgetown'ı Big East Turnuvası şampiyonluğuna taşıyan Ewing, böylece okulun NCAA Turnuvası'na beş yıllık hasretini sonlandırmıştı. Ancak son iki sezonda sırasıyla altı ve yedi galibiyet alınmasının ardından görevine son verildi.

Bu görev, Ewing'in Washington'daki ikinci yardımcı antrenörlük dönemi olacak. 2002 yılında 17 yıllık oyunculuk kariyerini noktalamasının ardından, o dönem eski ezeli rakibi Michael Jordan'ın sahibi olduğu Wizards'ta yardımcı antrenörlüğe başlayan Ewing, daha sonra Houston Rockets, Orlando Magic ve Charlotte Hornets'ta da benzer görevlerde bulundu. Ardından Georgetown'da ilk kez başantrenörlük deneyimi yaşamak üzere üniversite basketboluna geri döndü.

Öte yandan Charania'nın haberine göre Wizards, tecrübeli başantrenör Steve Clifford'u da koçluk danışmanı olarak teknik ekibe katıyor.

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