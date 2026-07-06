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Milli sporcu Aysel Önder'den 400 metrede Türkiye şampiyonluğu

Team Akfen İnşaat'ın desteklediği milli sporcu Aysel Önder, Büyükler ve U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında U23 Türkiye şampiyonu olurken, Büyükler kategorisinde de Türkiye ikinciliği elde etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 17:10
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Milli sporcu Aysel Önder'den 400 metrede Türkiye şampiyonluğu
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Team Akfen İnşaat'ın desteklediği Paralimpik Milli sporcu Aysel Önder, 03-05 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler ve U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda başarı elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Para atletizmde uluslararası başarılar elde eden milli sporcu Önder, şampiyonada 400 metre branşında piste çıkarak U23 kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Önder, aynı yarışta Büyükler kategorisinde ise Türkiye ikinciliğine uzandı.

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