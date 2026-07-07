Ersin Destanoğlu Hull City yolunda

Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı kulüple sözleşme uzatmayan tecrübeli kalecinin Hull City ile görüşme halinde olduğu öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HULL CITY İLE GÖRÜŞÜYOR
Ersin Destanoğlu'nun kariyerine İngiltere'de devam etme ihtimalinin güçlendiği belirtildi. Hull City'nin 24 yaşındaki kaleciyle temaslarını sürdürdüğü aktarıldı.
İNGİLTERE'YE GİTMESİ BEKLENİYOR
Tecrübeli eldivenin kısa süre içinde İngiltere'ye gideceği ifade edildi. Ersin Destanoğlu'nun sağlık kontrollerinin ardından Hull City ile sözleşme imzalaması bekleniyor
Ersin Destanoğlu'nun kariyerine İngiltere'de devam etme ihtimalinin güçlendiği belirtildi. Hull City'nin 24 yaşındaki kaleciyle temaslarını sürdürdüğü aktarıldı.
İNGİLTERE'YE GİTMESİ BEKLENİYOR
Tecrübeli eldivenin kısa süre içinde İngiltere'ye gideceği ifade edildi. Ersin Destanoğlu'nun sağlık kontrollerinin ardından Hull City ile sözleşme imzalaması bekleniyor