Göztepe, Brezilyalı hücum oyuncusu Jeferson Marinho dos Santos'u (Jeh) Sırbistan ekiplerinden Partizan'a kiralandığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Jeferson Marinho dos Santos, satın alma opsiyonuyla birlikte Sırbistan ekiplerinden Partizan'a kiralanmıştır. Başarılar Jeh!" ifadelerine yer verildi.
Göztepe, Brezilyalı futbolcu Santos'u Partizan'a kiraladı
Göztepe, Brezilyalı hücum oyuncusu Jeh'i satın alma opsiyonuyla birlikte Sırbistan temsilcisi Partizan'a kiraladı.
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