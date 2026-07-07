06 Temmuz
Portekiz-İspanya
0-1
07 Temmuz
ABD-Belçika
03:00
06 Temmuz
Cracovia-Başakşehir
3-1
07 Temmuz
Botafogo SP-Avai FC
1-0DA
06 Temmuz
Haecken-Djurgaarden
2-4

Göztepe, Brezilyalı futbolcu Santos'u Partizan'a kiraladı

Göztepe, Brezilyalı hücum oyuncusu Jeh'i satın alma opsiyonuyla birlikte Sırbistan temsilcisi Partizan'a kiraladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 23:50 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 01:14
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Göztepe, Brezilyalı futbolcu Santos'u Partizan'a kiraladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Göztepe, Brezilyalı hücum oyuncusu Jeferson Marinho dos Santos'u (Jeh) Sırbistan ekiplerinden Partizan'a kiralandığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Jeferson Marinho dos Santos, satın alma opsiyonuyla birlikte Sırbistan ekiplerinden Partizan'a kiralanmıştır. Başarılar Jeh!" ifadelerine yer verildi.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.