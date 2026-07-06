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Kocaelispor, Fransız stoper Tanguy Zoukrou'yu kiraladı

Kocaelispor, 23 yaşındaki Fransız stoper Tanguy Zoukrou'yu kiralık olarak renklerine bağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 23:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kocaelispor, Fransız stoper Tanguy Zoukrou'yu kiraladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 23 yaşındaki Fransız stoper Tanguy Zoukrou'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Kocaelispor'umuza hoş geldin Tanguy Zoukrou. Futbolcu Banhie Xavier Tanguy Zoukrou'nun kulübümüze satın alma opsiyonu ile birlikte geçici transferi konusunda İsviçre Futbol Federasyonuna tescilli Young Boys ile mutabakata varılmış olup futbolcu ile 2026-2027 futbol sezonu için sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Zoukrou, geçen sezon Young Boys ile 24 maça çıktı.

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