Trendyol 1. Lig ekibi Alagöz Holding Iğdır FK, Ahmet Köse ve Loic Robert Kouagba'yı transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'den sağ bek Ahmet Köse ile 3 yıllık, Boluspor'dan stoper Loic Robert Kouagba ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Iğdır FK, Ahmet Köse ve Kouagba'yı renklerine bağladı
Iğdır FK, Ahmet Köse ve Loic Robert Kouagba'yı kadrosuna katarak savunmasını iki yeni transferle güçlendirdi.
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