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Iğdır FK, Ahmet Köse ve Kouagba'yı renklerine bağladı

Iğdır FK, Ahmet Köse ve Loic Robert Kouagba'yı kadrosuna katarak savunmasını iki yeni transferle güçlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 22:29
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Iğdır FK, Ahmet Köse ve Kouagba'yı renklerine bağladı
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Trendyol 1. Lig ekibi Alagöz Holding Iğdır FK, Ahmet Köse ve Loic Robert Kouagba'yı transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'den sağ bek Ahmet Köse ile 3 yıllık, Boluspor'dan stoper Loic Robert Kouagba ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

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