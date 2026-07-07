Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile masada: Dominik Livakovic

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Dominik Livakovic için Hırvatistan'dan önemli bir gelişme yaşandı.
Dinamo Zagreb, Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisiyle anlaşma sağladı. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK TEKLİF YAPILDI
Hırvat temsilcisi, Livakovic için Fenerbahçe'ye 3 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus içeren ilk teklifini iletti. Sarı-lacivertli yönetimin teklifi değerlendirmeye aldığı, taraflar arasındaki görüşmeler ise sürüyor.
5 YILLIK SÖZLEŞME
Dinamo Zagreb'in, 30 yaşındaki kaleciyle yıllık 1.5 milyon euro maaş karşılığında 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı öne sürüldü. Transferin gerçekleşmesi için iki kulüp arasındaki bonservis görüşmelerinin olumlu sonuçlanması bekleniyor.
KOVACEVIC'TEN LİVAKOVIC AÇIKLAMASI
Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic de Livakovic'in geleceğiyle ilgili konuştu. Deneyimli teknik adam, "Dominik Livakovic'in yeni sezonda da Dinamo'da oynamaya devam edeceğine inanıyorum. Eğer kalırsa, kimse benden daha mutlu olamaz." ifadelerini kullandı.
Dinamo Zagreb, Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisiyle anlaşma sağladı. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK TEKLİF YAPILDI
Hırvat temsilcisi, Livakovic için Fenerbahçe'ye 3 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus içeren ilk teklifini iletti. Sarı-lacivertli yönetimin teklifi değerlendirmeye aldığı, taraflar arasındaki görüşmeler ise sürüyor.
5 YILLIK SÖZLEŞME
Dinamo Zagreb'in, 30 yaşındaki kaleciyle yıllık 1.5 milyon euro maaş karşılığında 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı öne sürüldü. Transferin gerçekleşmesi için iki kulüp arasındaki bonservis görüşmelerinin olumlu sonuçlanması bekleniyor.
KOVACEVIC'TEN LİVAKOVIC AÇIKLAMASI
Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic de Livakovic'in geleceğiyle ilgili konuştu. Deneyimli teknik adam, "Dominik Livakovic'in yeni sezonda da Dinamo'da oynamaya devam edeceğine inanıyorum. Eğer kalırsa, kimse benden daha mutlu olamaz." ifadelerini kullandı.