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Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile masada: Dominik Livakovic

Dinamo Zagreb'in, Dominik Livakovic için Fenerbahçe ile bonservis görüşmelerine başladığı iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 09:52 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 10:08
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile masada: Dominik Livakovic
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Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Dominik Livakovic için Hırvatistan'dan önemli bir gelişme yaşandı.

Dinamo Zagreb, Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisiyle anlaşma sağladı. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK TEKLİF YAPILDI

Hırvat temsilcisi, Livakovic için Fenerbahçe'ye 3 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus içeren ilk teklifini iletti. Sarı-lacivertli yönetimin teklifi değerlendirmeye aldığı, taraflar arasındaki görüşmeler ise sürüyor.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Dinamo Zagreb'in, 30 yaşındaki kaleciyle yıllık 1.5 milyon euro maaş karşılığında 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı öne sürüldü. Transferin gerçekleşmesi için iki kulüp arasındaki bonservis görüşmelerinin olumlu sonuçlanması bekleniyor.

KOVACEVIC'TEN LİVAKOVIC AÇIKLAMASI

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic de Livakovic'in geleceğiyle ilgili konuştu. Deneyimli teknik adam, "Dominik Livakovic'in yeni sezonda da Dinamo'da oynamaya devam edeceğine inanıyorum. Eğer kalırsa, kimse benden daha mutlu olamaz." ifadelerini kullandı.

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