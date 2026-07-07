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Beşiktaş, Trossard transferinde sona yaklaştı

Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Leandro Trossard transferinde son aşamaya geldiği öne sürüldü. Sabah'ın haberine göre Arsenal, siyah-beyazlıların 18 milyon euroluk teklifine olumlu yanıt verdi.

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calendar 07 Temmuz 2026 10:04
Haber: Sabah
Beşiktaş, Trossard transferinde sona yaklaştı
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Beşiktaş, sol kanat transferinde uzun süredir gündeminde yer alan Leandro Trossard için mutlu sona yaklaştı. Siyah-beyazlıların, Arsenal forması giyen Belçikalı futbolcunun transferinde önemli mesafe katettiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ARSENAL TEKLİFE OLUMLU YANIT VERDİ

Sabah'ta yer alan habere göre Arsenal, Beşiktaş'ın Leandro Trossard için yaptığı 18 milyon euroluk teklife olumlu yanıt verdi. İngiliz kulübünün onayının ardından gözler Belçikalı futbolcunun kararına çevrildi.

TROSSARD'DAN BEKLENEN CEVAP GELDİ

Haberde, Leandro Trossard'ın da Beşiktaş'ın teklifini büyük ölçüde kabul ettiği aktarıldı. Siyah-beyazlıların, transferi kısa süre içinde sonuca ulaştırmak için oyuncu cephesiyle temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

MENAJERİ VE AVUKATI İSTANBUL'A GELİYOR

Leandro Trossard'ın menajeri ve avukatının kısa süre içinde İstanbul'a geleceği iddia edildi. Tarafların, Beşiktaş yönetimiyle son görüşmeleri yaparak transferin detaylarını netleştirmesi bekleniyor.

4 YILLIK SÖZLEŞME BEKLENTİSİ

Beşiktaş'ın, Belçikalı yıldızla 4 yıllık sözleşme imzalamasının beklendiği kaydedildi. Siyah-beyazlıların, Belçika'nın Dünya Kupası macerasının sona ermesinin ardından Trossard'ı kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.

AĞUSTOS AYINDA İSTANBUL PLANI

Leandro Trossard'ın ağustos ayının ilk haftasında İstanbul'a gelmesinin planlandığı belirtildi.

Beşiktaş yönetiminin, transferi resmi imza aşamasına taşımak için son detaylar üzerinde çalıştığı aktarıldı.

GEÇEN SEZON 19 GOLE KATKI

31 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Arsenal formasıyla 50 maçta görev yaptı. Belçikalı yıldız, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 11 asistlik skor katkısı verdi.

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