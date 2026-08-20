İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'nin teknik direktörü Sergej Jakirovic, sezon öncesinde kulüp hakkında yapılan tahminlerin kendilerini motive ettiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bosna Hersekli teknik adam, Premier Lig'in ilk haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Manchester United maçı öncesinde kulübün tesislerinde basın toplantısı düzenledi.
"UNITED İÇİN MAÇI ZOR HALE GETİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"
Premier Lig'deki yeni sezon için heyecanlı olduğunu belirten Jakirovic, Championship ile Premier Lig arasındaki farkın farkında olduklarını söyledi.
49 yaşındaki teknik adam, "Elbette Championship ile Premier Lig arasında çok büyük bir fark olduğunun farkındayım ama sonuçta bu futbol. Manchester United için maçı zor hale getirmeye çalışacağız. Sabırsızlanıyorum çünkü diğer teknik direktörlerle de rekabet etmek istiyorum. Çoğunlukla sürpriz yapması beklenen taraf biz olacağız ama yine de orada savaşmaya ve sahadaki fırsatlarımızı değerlendirmeye alışkınız." ifadelerini kullandı.
"BURAYA SADECE KATILMAK İÇİN GELMEDİK"
Premier Lig'in kendileri için ne ifade ettiği sorulan Jakirovic, en iyi takımlar, oyuncular ve teknik direktörlerle kendilerini kıyaslama fırsatı bulacaklarını dile getirdi.
Jakirovic, "Buraya sadece bu sezona katılmak için gelmedik, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Elbette kolay değil. Tüm sezon öncesi tahminleri gördüm ama mümkünse onları haksız çıkarmak için bize büyük bir motivasyon. Kolay olmayacak ama en azından orada savaşabiliriz, takımımızda var olan potansiyeli kesinlikle gösterebiliriz." dedi.
"KAYBEDECEK HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK"
Bazı spor yorumcularının Hull City'nin sezon sonunda küme düşeceğine yönelik tahminlerine de değinen Bosna Hersekli çalıştırıcı, bunun kendilerine motivasyon sağladığını söyledi.
Jakirovic, "Kesinlikle bize motivasyon sağlıyor. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Kendiniz için oynuyorsunuz, sahadaki tüm potansiyelinizi gösteriyorsunuz. Bu, 11'e 11 bir oyun. İyi ve kötü yönlerimizi de biliyoruz. Bu yüzden kötü yönlerimizi gizlemeye ve en büyük kozlarımızı kullanmaya çalışacağız." diye konuştu.
"3-4 OYUNCU DAHA BEKLİYORUM"
Hull City'deki transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Jakirovic, kadroya yeni takviyeler beklediğini açıkladı.
Bosna Hersekli teknik adam, "3-4 oyuncu daha bekliyorum. Şu ana kadar transferler yaptık. İyi oyuncular, potansiyelli oyuncular ama hepsinin adaptasyon süreci ve takımla kimya yakalamak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunun farkındayım. İyi bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirdik. Artık iki gün kaldı. Başlamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.
TARAFTARA MESAJ
Hull City taraftarlarına da seslenen Jakirovic, "Geçen sezon olduğu gibi destek olmaya devam etsinler. Bizi destekleyeceklerini biliyorum ve her zamanki gibi maçın sonuna kadar asla pes etmeyeceğiz." dedi.
"UNITED İÇİN MAÇI ZOR HALE GETİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"
Premier Lig'deki yeni sezon için heyecanlı olduğunu belirten Jakirovic, Championship ile Premier Lig arasındaki farkın farkında olduklarını söyledi.
49 yaşındaki teknik adam, "Elbette Championship ile Premier Lig arasında çok büyük bir fark olduğunun farkındayım ama sonuçta bu futbol. Manchester United için maçı zor hale getirmeye çalışacağız. Sabırsızlanıyorum çünkü diğer teknik direktörlerle de rekabet etmek istiyorum. Çoğunlukla sürpriz yapması beklenen taraf biz olacağız ama yine de orada savaşmaya ve sahadaki fırsatlarımızı değerlendirmeye alışkınız." ifadelerini kullandı.
"BURAYA SADECE KATILMAK İÇİN GELMEDİK"
Premier Lig'in kendileri için ne ifade ettiği sorulan Jakirovic, en iyi takımlar, oyuncular ve teknik direktörlerle kendilerini kıyaslama fırsatı bulacaklarını dile getirdi.
Jakirovic, "Buraya sadece bu sezona katılmak için gelmedik, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Elbette kolay değil. Tüm sezon öncesi tahminleri gördüm ama mümkünse onları haksız çıkarmak için bize büyük bir motivasyon. Kolay olmayacak ama en azından orada savaşabiliriz, takımımızda var olan potansiyeli kesinlikle gösterebiliriz." dedi.
"KAYBEDECEK HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK"
Bazı spor yorumcularının Hull City'nin sezon sonunda küme düşeceğine yönelik tahminlerine de değinen Bosna Hersekli çalıştırıcı, bunun kendilerine motivasyon sağladığını söyledi.
Jakirovic, "Kesinlikle bize motivasyon sağlıyor. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Kendiniz için oynuyorsunuz, sahadaki tüm potansiyelinizi gösteriyorsunuz. Bu, 11'e 11 bir oyun. İyi ve kötü yönlerimizi de biliyoruz. Bu yüzden kötü yönlerimizi gizlemeye ve en büyük kozlarımızı kullanmaya çalışacağız." diye konuştu.
"3-4 OYUNCU DAHA BEKLİYORUM"
Hull City'deki transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Jakirovic, kadroya yeni takviyeler beklediğini açıkladı.
Bosna Hersekli teknik adam, "3-4 oyuncu daha bekliyorum. Şu ana kadar transferler yaptık. İyi oyuncular, potansiyelli oyuncular ama hepsinin adaptasyon süreci ve takımla kimya yakalamak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunun farkındayım. İyi bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirdik. Artık iki gün kaldı. Başlamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.
TARAFTARA MESAJ
Hull City taraftarlarına da seslenen Jakirovic, "Geçen sezon olduğu gibi destek olmaya devam etsinler. Bizi destekleyeceklerini biliyorum ve her zamanki gibi maçın sonuna kadar asla pes etmeyeceğiz." dedi.