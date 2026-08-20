19 Ağustos
Celtic-LASK
3-0
19 Ağustos
Slovan Bratislava-NK Celje
1-1
19 Ağustos
Hapoel Beer Sheva-Sabah FK
2-1
19 Ağustos
NEC Nijmegen-Bodo/Glimt
1-3
19 Ağustos
Atletico Madrid-Malaga
2-0

Fenerbahçe'de Ümit Akdağ için görüşmeler hızlandı!

Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için Alanyaspor'un 22 yaşındaki stoperi Ümit Akdağ'ı gündemine aldı. Taraflar arasındaki transfer görüşmeleri sürüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 08:08
Haber: Sabah
Fenerbahçe'de Ümit Akdağ için görüşmeler hızlandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Sarı-lacivertli takımda savunma hattına mutlaka takviye yapılması hedefleniyor.

Milan Skriniar ve Nathan Ake'ye alternatif olabilecek bir stoper arayan Fenerbahçe yönetimi, Alanyaspor'dan 22 yaşındaki Ümit Akdağ'ı gözüne kestirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sol stoper ve sol bekte forma giyebilen genç futbolcunun Alanyaspor'la kontratı Haziran 2028'de sona eriyor. Ümit Akdağ'ın sarılacivertli formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe ile Alanyaspor yönetimleri arasında genç savunmacı için transfer görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor.

Alanyaspor'un 10 milyon euro civarında bir bonservis beklediği, Fenerbahçe'nin ise indirime gidip rakamı aşağıya çekmeyi hedeflediği vurgulandı.

Kısa sürede görüşmelerden olumlu sonuç alınması planlanıyor. Aynı zamanda yerli rotasyonunun güçlendirilmesi açısından da stopere Ümit Akdağ'ın gelmesi amaçlanıyor.

2015'TE CHELSEA'YE GİTTİ

Ümit Akdağ, 2015'te altyapısından yetiştiği Steau Bükreş'ten Chelsea'nin akademisine transfer oldu. 2 yıl Chelsea altyapısında kalan Ümit, 2017'de Alanyaspor'dan keşfedildi.

Ümit daha sonra sırasıyla Göztepe ve Fransız ekibi Toulouse'da kiralık oynadı.

GEÇEN SEZON PARLADI

Alanyaspor formasıyla 2025-2026 sezonunda 36 resmi maça çıkan Ümit Akdağ başarılı bir performans sergiledi. Sezonu 2 gol, 2 asistle tamamlayan Ümit, kısa sürede transferin ilgi çeken futbolcularından oldu.

Ümit Akdağ bu sezon da ligin ilk haftasında Alanyaspor formasıyla Gaziantep'e karşı 90 dakika sahada kaldı.

ÇOK YÖNLÜ SAVUNMACI

Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği Ümit Akdağ, savunmada çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. Sol stoper, sol bek ve defansif orta sahada oynayabilen 22 yaşındaki futbolcu, hava toplarına da hakim. 1.92 boyundaki Ümit, hem hücumda hem de defansta hava toplarında öne çıkıyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.