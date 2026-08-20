Fenerbahçe'de Ümit Akdağ için görüşmeler hızlandı!

Sarı-lacivertli takımda savunma hattına mutlaka takviye yapılması hedefleniyor.
Milan Skriniar ve Nathan Ake'ye alternatif olabilecek bir stoper arayan Fenerbahçe yönetimi, Alanyaspor'dan 22 yaşındaki Ümit Akdağ'ı gözüne kestirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sol stoper ve sol bekte forma giyebilen genç futbolcunun Alanyaspor'la kontratı Haziran 2028'de sona eriyor. Ümit Akdağ'ın sarılacivertli formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Fenerbahçe ile Alanyaspor yönetimleri arasında genç savunmacı için transfer görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor.
Alanyaspor'un 10 milyon euro civarında bir bonservis beklediği, Fenerbahçe'nin ise indirime gidip rakamı aşağıya çekmeyi hedeflediği vurgulandı.
Kısa sürede görüşmelerden olumlu sonuç alınması planlanıyor. Aynı zamanda yerli rotasyonunun güçlendirilmesi açısından da stopere Ümit Akdağ'ın gelmesi amaçlanıyor.
2015'TE CHELSEA'YE GİTTİ
Ümit Akdağ, 2015'te altyapısından yetiştiği Steau Bükreş'ten Chelsea'nin akademisine transfer oldu. 2 yıl Chelsea altyapısında kalan Ümit, 2017'de Alanyaspor'dan keşfedildi.
Ümit daha sonra sırasıyla Göztepe ve Fransız ekibi Toulouse'da kiralık oynadı.
GEÇEN SEZON PARLADI
Alanyaspor formasıyla 2025-2026 sezonunda 36 resmi maça çıkan Ümit Akdağ başarılı bir performans sergiledi. Sezonu 2 gol, 2 asistle tamamlayan Ümit, kısa sürede transferin ilgi çeken futbolcularından oldu.
Ümit Akdağ bu sezon da ligin ilk haftasında Alanyaspor formasıyla Gaziantep'e karşı 90 dakika sahada kaldı.
ÇOK YÖNLÜ SAVUNMACI
Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği Ümit Akdağ, savunmada çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. Sol stoper, sol bek ve defansif orta sahada oynayabilen 22 yaşındaki futbolcu, hava toplarına da hakim. 1.92 boyundaki Ümit, hem hücumda hem de defansta hava toplarında öne çıkıyor.
Milan Skriniar ve Nathan Ake'ye alternatif olabilecek bir stoper arayan Fenerbahçe yönetimi, Alanyaspor'dan 22 yaşındaki Ümit Akdağ'ı gözüne kestirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sol stoper ve sol bekte forma giyebilen genç futbolcunun Alanyaspor'la kontratı Haziran 2028'de sona eriyor. Ümit Akdağ'ın sarılacivertli formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Fenerbahçe ile Alanyaspor yönetimleri arasında genç savunmacı için transfer görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor.
Alanyaspor'un 10 milyon euro civarında bir bonservis beklediği, Fenerbahçe'nin ise indirime gidip rakamı aşağıya çekmeyi hedeflediği vurgulandı.
Kısa sürede görüşmelerden olumlu sonuç alınması planlanıyor. Aynı zamanda yerli rotasyonunun güçlendirilmesi açısından da stopere Ümit Akdağ'ın gelmesi amaçlanıyor.
2015'TE CHELSEA'YE GİTTİ
Ümit Akdağ, 2015'te altyapısından yetiştiği Steau Bükreş'ten Chelsea'nin akademisine transfer oldu. 2 yıl Chelsea altyapısında kalan Ümit, 2017'de Alanyaspor'dan keşfedildi.
Ümit daha sonra sırasıyla Göztepe ve Fransız ekibi Toulouse'da kiralık oynadı.
GEÇEN SEZON PARLADI
Alanyaspor formasıyla 2025-2026 sezonunda 36 resmi maça çıkan Ümit Akdağ başarılı bir performans sergiledi. Sezonu 2 gol, 2 asistle tamamlayan Ümit, kısa sürede transferin ilgi çeken futbolcularından oldu.
Ümit Akdağ bu sezon da ligin ilk haftasında Alanyaspor formasıyla Gaziantep'e karşı 90 dakika sahada kaldı.
ÇOK YÖNLÜ SAVUNMACI
Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği Ümit Akdağ, savunmada çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. Sol stoper, sol bek ve defansif orta sahada oynayabilen 22 yaşındaki futbolcu, hava toplarına da hakim. 1.92 boyundaki Ümit, hem hücumda hem de defansta hava toplarında öne çıkıyor.