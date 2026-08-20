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Jose Mourinho'dan Arda Güler için dikkat çeken yorum!

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Arda Güler'in kariyerine başladığı 10 numara pozisyonundan zamanla 8 ve 6 numaraya evrilebileceğini söyledi. Portekizli çalıştırıcı, milli futbolcunun gelişimini Luka Modric ve Bernardo Silva'ya benzetti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 12:09 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2026 12:10
Haber: Sporx.com dış haberler
Jose Mourinho'dan Arda Güler için dikkat çeken yorum!
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LaLiga'da yeni sezonun başlamasına kısa süre kala İspanyol yayın organı El Chiringuito'ya özel bir röportaj veren Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli futbolcu Arda Güler'in takım içerisindeki geleceği ve oyun kimliği hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ARDA'NIN KARİYERİYLE İLGİLİ KRİTİK AÇIKLAMA

Genç yıldızın yeteneğine duyduğu hayranlığı dile getiren Mourinho, Arda Güler'in kariyer yolculuğunu dünyaca ünlü isimlerle kıyasladı.

Mourinho, Arda hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Arda Güler'i çok seviyorum. Bence Luka Modric veya Bernardo Silva'nın yaşadığı sürecin bir benzerini o da deneyimleyecek. Futbolda bazen kariyerinize başladığınız pozisyon ile noktaladığınız yer farklı olur. 10 numara olarak başlar, zamanla oyun anlayışınızın ve taktiksel gelişiminizin olgunlaşmasıyla 8 veya 6 numaraya evrilirsiniz. Arda'nın da yüksek futbol zekasıyla bu yönde ilerleyeceğini düşünüyorum."

"İHTİYACIMIZ OLAN OYUNCULARDI"

Yaz transfer döneminde gerçekleştirdikleri hamlelerin perde arkasını da paylaşan deneyimli teknik adam, Denzel Dumfries ve Ibrahima Konate transferlerine değindi.

Her iki oyuncunun da şov amaçlı değil, doğrudan takımın ihtiyacı doğrultusunda kadroya katıldığını vurgulayan Mourinho, transfer politikalarıyla ilgili şunları söyledi:

"İlk imzaladığımız isimlere bakın; Dumfries ve Konate. Sosyal medyayı alevlendiren ya da insanları çılgınca heyecanlandıran türden manşet transferleri olmadığını kabul ediyorum. Ancak bizim tam olarak bu tarz profil oyunculara ihtiyacımız vardı. Yönetimle süreç son derece sorunsuz ilerledi."

DİOMANDE VE SİLVA YORUMU

Mourinho, Leipzig'den rekor bir bonservis bedeliyle transfer edilen genç yetenek Yan Diomande hakkındaki soruları da yanıtladı.

Portekizli teknik adam, bonservis rakamlarına takılmadığını belirtirken, iki kanatta da oynayabilen, agresif ve süratli bir kanat oyuncusu bulmanın zorluğuna dikkat çekti.

Mourinho, Diomande transferini bizzat istemesinin nedenini ise oyuncunun sahip olduğu profilin takıma katacağı değer olarak açıkladı.

BERNARDO SİLVA'YA ÖVGÜ

Takımın bir diğer yeni yıldızı Bernardo Silva'nın taktiksel esnekliğini öven Portekizli çalıştırıcı, tecrübeli futbolcunun oyun içindeki katkısını şu sözlerle anlattı:

"Bernardo saha içinde her şeye katkı sağlayan muazzam bir taktiksel farkındalığa sahip. 10 numara pozisyonunda, sağ kanatta ya da içeri kat eden rolde rahatlıkla görev yapabiliyor. Sağlayacağı istikrarla bize büyük güç katacaktır."

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