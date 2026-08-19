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Motiejus Burba: "Beşiktaş'taki atmosferi izlemeye gelmedik"

Kauno Zalgirisli Motiejus Burba, Beşiktaş karşısında atmosferden etkilenmek yerine iyi bir skorla ülkelerine dönmek istediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 21:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Motiejus Burba: 'Beşiktaş'taki atmosferi izlemeye gelmedik'
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü Beşiktaş'a konuk olacak Kauno Zalgiris'te hücum oyuncusu Motiejus Burba, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan 23 yaşındaki futbolcu, karşılaşmada iyi bir performans sergilemeleri gerektiğini belirtti.

Burba, "İyi olmak zorundayız. Kendimizi iyi hissediyoruz. Yarın maçtan keyif almamız gerekiyor. Beşiktaş'ın iyi oyunculara sahip olduğunu biliyoruz. İyi bir takımız. Elimizden geleni yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR SKORLA DÖNMEK İSTİYORUZ"

Beşiktaş taraftarlarının oluşturduğu atmosfer hakkında da konuşan Burba, bu ortamın kendilerini motive ettiğini söyledi.

Litvanyalı oyuncu, "Birçok görüntü gördüm. Bu bizi motive ediyor. Bunu tecrübe etmek istiyoruz. Buraya atmosferi izlemeye gelmedik. Ülkemize iyi bir skorla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

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