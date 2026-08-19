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Galatasaray'da Batrakov'un sözleşme şartları belli oldu!

Galatasaray, Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov transferinde mutlu sona ulaşırken; Rus basınından Ivan Karpov, oyuncunun sözleşme şartlarını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 22:11 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2026 22:14
Haber: Sporx.com
Galatasaray'da Batrakov'un sözleşme şartları belli oldu!
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Lokomotiv Moskova'dan 21 yaşındaki Aleksey Batrakov transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray, genç 10 numarayı 20 Ağustos Perşembe günü İstanbul'a getiriyor... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar Batrakov'u sağlık kontrollerinden geçirdikten sonra oyuncuyla resmi sözleşmeyi imzalayacak. Rus basını Batrakov'un sözleşme detaylarını açıkladı.

4 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE KAZANACAK

HT Spor'a konuşan Ivan Karpov; Galatasaray'ın oyuncuyla 2031'e kadar sözleşme imzalayacağını ve 4 milyon Euro'nun üzerinde net maaş alacağını duyurdu.

SERBEST KALMA BEDELİ 55 MİLYON EURO

Genç yıldızın Avrupa için serbest kalma bedelinin 55 milyon Euro olarak belirleneceği belirtildi.

UÇAK SABAH 08.00'DE KALKACAK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in özel uçağının 08.00'de Moskova'dan kalkıp İstanbul'a getireceği ve aynı gün sağlık kontrollerinin yetiştirilerek Erzurum kafilesinde yer alması istendiği kaydedildi.

BONSERVİSİ 25 MİLYON EURO

Galatasaray'ın genç futbolcu için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini iddia etti. Anlaşmada ayrıca 4 milyon Euro bonus ve oyuncunun gelecekteki satışından %10 pay bulunduğu aktarıldı.  

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