Galatasaray'da Batrakov'un sözleşme şartları belli oldu!

Lokomotiv Moskova'dan 21 yaşındaki Aleksey Batrakov transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray, genç 10 numarayı 20 Ağustos Perşembe günü İstanbul'a getiriyor... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar Batrakov'u sağlık kontrollerinden geçirdikten sonra oyuncuyla resmi sözleşmeyi imzalayacak. Rus basını Batrakov'un sözleşme detaylarını açıkladı.
4 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE KAZANACAK
HT Spor'a konuşan Ivan Karpov; Galatasaray'ın oyuncuyla 2031'e kadar sözleşme imzalayacağını ve 4 milyon Euro'nun üzerinde net maaş alacağını duyurdu.
SERBEST KALMA BEDELİ 55 MİLYON EURO
Genç yıldızın Avrupa için serbest kalma bedelinin 55 milyon Euro olarak belirleneceği belirtildi.
UÇAK SABAH 08.00'DE KALKACAK
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in özel uçağının 08.00'de Moskova'dan kalkıp İstanbul'a getireceği ve aynı gün sağlık kontrollerinin yetiştirilerek Erzurum kafilesinde yer alması istendiği kaydedildi.
BONSERVİSİ 25 MİLYON EURO
Galatasaray'ın genç futbolcu için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini iddia etti. Anlaşmada ayrıca 4 milyon Euro bonus ve oyuncunun gelecekteki satışından %10 pay bulunduğu aktarıldı.
4 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE KAZANACAK
HT Spor'a konuşan Ivan Karpov; Galatasaray'ın oyuncuyla 2031'e kadar sözleşme imzalayacağını ve 4 milyon Euro'nun üzerinde net maaş alacağını duyurdu.
SERBEST KALMA BEDELİ 55 MİLYON EURO
Genç yıldızın Avrupa için serbest kalma bedelinin 55 milyon Euro olarak belirleneceği belirtildi.
UÇAK SABAH 08.00'DE KALKACAK
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in özel uçağının 08.00'de Moskova'dan kalkıp İstanbul'a getireceği ve aynı gün sağlık kontrollerinin yetiştirilerek Erzurum kafilesinde yer alması istendiği kaydedildi.
BONSERVİSİ 25 MİLYON EURO
Galatasaray'ın genç futbolcu için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini iddia etti. Anlaşmada ayrıca 4 milyon Euro bonus ve oyuncunun gelecekteki satışından %10 pay bulunduğu aktarıldı.