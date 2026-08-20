Atletico Madrid, sezona 3 puanla başladı

LaLiga'da 2026-27 sezonunun ilk haftasında Atletico Madrid ile Malaga karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Riyadh Air Metropolitano Stadı'nda oynanan maçı Atletico Madrid 2-0 kazandı.



Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri Kang-In Lee ve Alex Baena kaydetti.





Sezonun ilk maçından galibiyetle ayrılan başkent ekibi, ikinci haftada Villarreal deplasmanına çıkacak. LaLiga'ya 8 yıl sonra dönen Malaga ise sahasında Deportivo ile karşılaşacak.





KOKE 18. SEZONUNA İLK 11'DE BAŞLADI





Atletico Madrid'in sembol isimlerinden Koke, Malaga karşısında teknik heyetin ilk 11 tercihleri arasında yer aldı. 34 yaşındaki futbolcu böylece kulübün A takımındaki 18. sezonuna başladı.





2009 yılında Atletico Madrid'de forma giymeye başlayan Koke, kulüp tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu konumunda bulunuyor. Deneyimli orta saha, yeni sezonda da kaptan olarak takımına liderlik etmeye devam ediyor.





MALAGA'NIN 8 YILLIK HASRETİ SONA ERDİ





Malaga, 2017-18 sezonunun ardından ilk kez LaLiga'da bir maça çıktı.





İspanya futbolunun en üst seviyesinden düşmesinin ardından üçüncü lige kadar gerileyen Endülüs temsilcisi, yeniden yükselerek 2026-27 sezonunda LaLiga'daki yerini aldı.





SIMEONE'NİN ATLETICO'DAKİ 16. LA LIGA SEZONU





Atletico Madrid'in başında Aralık 2011'den bu yana görev yapan Diego Simeone, takımının yeni sezondaki ilk karşılaşmasıyla birlikte 16. LaLiga sezonuna ulaştı.



Arjantinli çalıştırıcı, 2026-27 sezonunda Atletico Madrid'deki 15. tam sezonunu geçiriyor. Simeone, Avrupa'nın 5 büyük liginde halen aynı takımın başında bulunan en uzun süreli teknik direktör olma özelliğini de devam ettiriyor.



