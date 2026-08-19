Milan'dan 66 milyon euroluk transfer!

İtalyan devi Milan, hücum hattına genç bir takviye yaptı. Kırmızı-siyahlılar, Strasbourg forması giyen Belçikalı kanat oyuncusu Diego Moreira'nın transferini resmen duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

22 numaralı formayı giyecek olan Moreira, Milan ile 30 Haziran 2031'e kadar geçerli sözleşme imzaladı.





TRANSFER BEDELİ BELLİ OLDU





Milan'ın bu transfer için Strasbourg'a 50 milyon euro sabit bonservis bedeli ödeyeceği, anlaşmada 16 milyon euro bonus ve sonraki satıştan pay maddesinin de bulunduğu öğrenildi.





Bu rakamlarla birlikte Moreira, Strasbourg tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle sattığı oyuncu oldu. Transferin bir diğer dikkat çeken detayı ise Chelsea'nin de anlaşmadan pay alacak olması.





Moreira, 2024 yılında Chelsea'den Strasbourg'a transfer olmuştu. Fransız kulübünün sonraki satıştan elde edeceği gelir üzerinden Chelsea'ye de önemli bir pay aktarılacak.





BENFICA'DA YETİŞTİ





6 Ağustos 2004'te Belçika'nın Liège kentinde dünyaya gelen Moreira, futbola Standard Liege altyapısında başladı. Daha sonra Benfica'nın yolunu tutan genç oyuncu, Portekiz ekibinin altyapısında gelişimini sürdürdü.





Moreira, 2021-22 sezonunda UEFA Gençlik Ligi'ni kazanan Benfica U19 takımının kadrosunda yer aldı. Genç futbolcu, kısa süre sonra U20 Kıtalararası Kupa şampiyonluğu da yaşadı.





Benfica'daki yükselişini sürdüren Moreira, sonraki sezonda Portekiz ekibinin A takımında forma giyerek Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez sahne aldı.





CHELSEA VE STRASBOURG DÖNEMİ





2023 yazında Chelsea'ye transfer olan Moreira, İngiliz ekibinin A takımındaki ilk maçına aynı yıl 30 Ağustos'ta Wimbledon karşısında oynanan Lig Kupası mücadelesinde çıktı.





Belçikalı oyuncu, 2023-24 sezonunda kiralık olarak Lyon forması giyerken, 2024 yazında Chelsea'den Strasbourg'a bonservisiyle geçti.





Fransa'da gösterdiği performansla dikkat çeken Moreira; sürati, bire birlerdeki etkinliği ve hücum hattının farklı bölgelerinde oynayabilmesiyle öne çıktı.





MİLLİ TAKIM TERCİHİNİ DEĞİŞTİRDİ





Milli takım kariyerine Portekiz alt yaş kategorilerinde başlayan Moreira, 2023 Avrupa U21 Şampiyonası'nda da Portekiz formasını giydi.



2025 yılında tercihini Belçika'dan yana kullanan genç futbolcu, Belçika A Milli Takımı'ndaki ilk maçına 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde çıktı. Moreira, daha sonra Belçika'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda da kendisine yer buldu.



