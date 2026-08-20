Harry Kane, Al-Hilal'in dev teklifini reddetti

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Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Bayern Münih'in yıldız golcüsü Harry Kane'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Körfez temsilcisinin İngiliz forvete yaptığı yüksek maaş teklifine ise beklediği yanıtı alamadığı belirtildi.





İngiliz basınında yer alan haberlere göre Al-Hilal, 33 yaşındaki Kane'e yıllık 85 milyon sterlin (yaklaşık 100 milyon euro) kazanacağı bir sözleşme önerdi. Ancak deneyimli futbolcunun bu teklifi kabul etmediği aktarıldı.





BAYERN'DE KALMAK İSTİYOR





Kane'in kariyerini Bayern Münih'te sürdürme konusunda kararlı olduğu ve Alman deviyle yeni sözleşme için görüşmeler yaptığı ifade edildi.



2023 yazında Bayern Münih'e transfer olan yıldız santrfor, Alman ekibiyle çıktığı 147 resmi maçta 146 kez fileleri havalandırırken 33 asist yaptı.



