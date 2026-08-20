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Milli sporculardan Uzay Modelleri Avrupa Şampiyonası'nda 2'si altın 5 madalya

Milli sporcular, Uzay Modelleri Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak Türkiye'ye tarihi başarılar getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 23:45 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2026 01:31
Haber: AA
Milli sporculardan Uzay Modelleri Avrupa Şampiyonası'nda 2'si altın 5 madalya
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Milli sporcular Feriha Dilhüba Babıroğlu ve Ahmet Emrem, Polonya'da düzenlenen FAI Uzay Modelleri Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk altın madalya kazandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Hava Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Polonya'nın Wloclawek kentinde gerçekleştirilen organizasyonda S4A kadınlar kategorisinde mücadele eden Feriha Dilhüba Babıroğlu, birinci olarak bu kategoride Türkiye'ye tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.

Feriha Dilhüba Babıroğlu, S4A gençler kategorisinde de Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

S4A gençler kategorisinde 11 ülkeden 35 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Ahmet Emrem de Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Ahmet de bu kategoride Türkiye'ye ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı.

S9A gyrocopter kategorisinde yarışan milli sporcu Çınar Sarıkurt ise Avrupa ikincisi oldu.

Aynı kategorinin takım sıralamasında ise Çınar Sarıkurt, Pınar Akkoç, Feriha Dilhüba Babıroğlu ve Cennet Toklu'dan oluşan Türkiye, bronz madalya kazandı.

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