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Selçuk İnan açıkladı! 3 isim Amed maçında yok

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Amed Sportif Faaliyetler maçında taraftar desteğiyle 3 puan hedeflediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 22:05 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2026 02:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Selçuk İnan açıkladı! 3 isim Amed maçında yok
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Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 24 Ağustos Pazartesi günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Selçuk İnan, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Uzun bir aranın ardından taraftarlarıyla buluşacaklarını belirten İnan, "Sahamızda, seyircimiz önünde, bütün avantajlarımızı kullanmak istiyoruz. Amed'in etkili olduğu bölgeleri biliyoruz. Her ne kadar az maç yapmış olsalar da etkili oyuncularını ve yapabileceklerimizi biliyoruz. Oyuncularımızla bu maç planı üzerinde çalışmalarımız devam edecek." ifadesini kullandı.

İnan, takıma yeni katılan isimlerin henüz hazır olmadığını ifade ederek, bu oyuncularla çok az beraber çalışma imkanı bulabildiklerini aktardı.

"Hedefimiz, yaptığımız transferlerle yine geçen seneki gibi ligin en az gol yiyen takımlarından biri olmak." diyen İnan, rakibin özellikle hücum oyuncularının etkili olduğunu, buna göre oyun planı hazırlayacaklarını kaydetti.

Selçuk İnan, iç sahada geçen sezon ortaya koydukları baskılı oyunu sürdürmek istediklerini vurgulayarak, "Rakibimize saygı duyuyoruz. Çünkü çok önemli ve kaliteli oyuncuları var. Finansal olarak da çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Karşımızda neredeyse istediği her oyuncuyu almış bir takım var. Onların yeteneklerinin farkındayız. Sahamızda, seyircimizin önünde taraftarımıza güzel bir futbolla inşallah 3 puan hediye etmek istiyoruz." diye konuştu.

Taraftar desteğinin önemine değinen İnan, sezonun ilk iç saha maçında bu desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını aktardı.

Takımdaki sakat ve hazır olmayan futbolculara ilişkin bilgi veren İnan, Petkovic, Jovanovic ve henüz hazır olmayan yeni transfer Panzo'nun Amed Sportif Faaliyetler karşısında forma giyemeyeceğini bildirdi.

İnan, Susoho'nun ise iyileştiğini ve kadroda yer alabileceğini sözlerine ekledi.

Teknik direktör İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

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