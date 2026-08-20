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Erzurumspor FK, Miguel Cardoso'yu transfer etti

Erzurumspor FK, geçen sezon Kayserispor'da forma giyen 32 yaşındaki Portekizli orta saha Miguel Cardoso'yu kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 20:13 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2026 02:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Erzurumspor FK, Miguel Cardoso'yu transfer etti
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, Portekizli futbolcu Miguel Cardoso'yu kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp başkanı Ahmet Dal'ın da yer aldığı törende, geçen sezon Kayserispor'da forma giyen 32 yaşındaki orta saha ile sözleşme imzalandı.

Kulüp tesislerinde çekilen transfer tanıtımvideosunda Cardoso'nun, "Haydi Erzurum, yolculuk şimdi başlıyor. Şimdi çalışma zamanı ve birlikte yükselme zamanı. Ben hazırım dadaşlar." ifadelerini kullandı.

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