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Trabzonspor'un Salah'a sürpriz videosu beğeni topladı

Trabzonspor'un, İngiltere'den gelen Salah hayranı çocuğu yıldız futbolcuyla buluşturduğu video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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calendar 19 Ağustos 2026 23:32 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2026 01:40
Haber: AA
Trabzonspor'un Salah'a sürpriz videosu beğeni topladı
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Trabzonspor'un, İngiltere'den gelen Muhammed Salah hayranı çocuğun Mısırlı futbolcuyla buluşmasına ilişkin hazırladığı video sosyal medyada beğeni topladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından "Bir kulüpten daha fazlası" başlığıyla paylaşılan videoda, İngiltere'de yaşayan çocuk ve ailesinin Türk Hava Yolları'na ait uçakla Trabzon'a gelişi yer aldı.

Trabzonspor'un antrenmanını ziyaret eden çocuk, Salah ve Onana'ya selam vererek futbolculara sürpriz yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Salah'ın Liverpool'da forma giydiği dönemde maçlarını ve antrenmanlarını takip ederek kendisini ziyaret eden çocuk, bordo-mavili kulüp yetkililerince futbolcudan habersiz Trabzon'a getirildi.

Çocuğun Trabzonspor antrenmanında Salah ile buluştuğu anlar, kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Video, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.  

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