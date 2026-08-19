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Crystal Palace'tan Galatasaray'a Sarr cevabı

Galatasaray'ın Ismaila Sarr için yaptığı ilk teklif Crystal Palace tarafından reddedilirken, İngiliz ekibi devasa bir teklif gelmediği sürece Senegalli yıldızı satmak istemiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 21:54
Haber: Sporx.com dış haberler
Crystal Palace'tan Galatasaray'a Sarr cevabı
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Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, kanat transferi için gündeme gelen Ismaila Sarr konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

Galatasaray'ın Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr için yaptığı ilk resmi teklif, İngiliz kulübü tarafından reddedildi.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Crystal Palace, sarı-kırmızılıların Senegalli futbolcu için yaptığı ilk teklifi kabul etmedi.

PALACE'IN TAVRI NET

Premier Lig ekibinin, devasa bir teklif gelmediği sürece 28 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmak istediği belirtildi.

Crystal Palace, Sarr'ı kadrosunun kilit oyuncularından biri olarak değerlendirirken, Galatasaray'ın transferi gerçekleştirebilmesi için teklifini önemli ölçüde artırması gerekecek.

SARR SICAK BAKIYOR

Daha önce aktarılan bilgilere göre Ismaila Sarr, Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Ancak oyuncunun isteğine rağmen Crystal Palace'ın bonservis konusundaki tavrı transferin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ

Sarr'ın adı geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe ile de sık sık anılmıştı. Sarı-lacivertlilerin Senegalli yıldız için Crystal Palace ile bonservis görüşmeleri yaptığı ve 20 milyon euro seviyesindeki teklifini yükselttiği öne sürülmüştü.

Galatasaray'ın da devreye girmesiyle Sarr transferinde iki ezeli rakibin karşı karşıya gelme ihtimali ortaya çıkmıştı.

2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Ismaila Sarr'ın Crystal Palace ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. İngiliz kulübünün oyuncuyu bırakmaya yanaşmaması nedeniyle transferde gözler Galatasaray'ın yapacağı yeni hamleye çevrildi.

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