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Ferhat Arıcan ve Altan Doğan, Zagreb'de finalde

Ferhat Arıcan ve Altan Doğan, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda paralel bar finaline yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 22:45 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2026 01:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ferhat Arıcan ve Altan Doğan, Zagreb'de finalde
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2026 Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcular Ferhat Arıcan ve Altan Doğan paralel barda finale çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de başlayan şampiyonada Türkiye'yi Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer, Alperen Ege Avcı ve Altan Doğan temsil etti.

Paralel barda Ferhat Arıcan elemeleri 3. sırada, Altan Doğan ise 6. sırada bitirerek final bileti aldı.

Türkiye, takım sıralamasında ise 14. oldu.

Ferhat ve Altan'ın yer alacağı paralel bar finali, 22 Ağustos Cumartesi günü TSİ 18.00'de başlayacak.

- Ferhat Arıcan 9. madalya için finalde yarışacak

Türk cimnastik tarihinin olimpiyat madalyalı tek sporcusu Ferhat Arıcan, Avrupa şampiyonalarında 9. madalyasını almaya çalışacak.

Avrupa'da 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyası bulunan Ferhat, finalde yarışacağı alet olan paralel barda 2020 ve 2021'de Avrupa şampiyonu olmuştu. Paralel barda Avrupa'da birer gümüş ve bronzu da olan Ferhat, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda da bu alette bronz madalya alarak tarihe geçmişti.

Paralel barda finalde yer alacak bir diğer milli sporcu Altan Doğan ise büyükler kategorisinde Avrupa'da ilk kez finalde mücadele edecek.

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