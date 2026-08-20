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Galatasaray'a Leao transferinde kötü haber

Milan, Galatasaray'ın Rafael Leao için 40 milyon euronun üzerinde çıkmaya hazır olmasına rağmen Portekizli yıldız için 60 milyon euro talep ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 00:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a Leao transferinde kötü haber
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Galatasaray'ın transfer gündemindeki Rafael Leao için Milan cephesinden yeni bir gelişme yaşandı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Leao'nun temsilcisi ve Jorge Mendes bugün Casa Milan'da Milan yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

MİLAN'IN LEAO İÇİN İSTEDİĞİ BELLİ OLDU

Görüşmede Milan'ın Portekizli yıldız için beklentisini net şekilde ortaya koyduğu belirtildi. İtalyan ekibi, Leao'nun bonservisi için yaklaşık 60 milyon euro talep ediyor. Milan'ın, 50 milyon euro artı bonuslar içeren bir formüle de sıcak bakabileceği aktarıldı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ YETMEDİ

Galatasaray'ın ise son günlerde Leao transferi için 40 milyon euronun üzerine çıkmaya hazır olduğu ifade edilmişti. Ancak bugünkü görüşmede sarı-kırmızılıların bu seviyedeki teklifine karşı Milan tarafından herhangi bir esneklik gösterilmedi.

MİLAN ACELE ETMİYOR

Öte yandan Milan'ın Leao'yu satmak için acele etmediği ve uygun bir teklif gelmemesi halinde oyuncuyu takımda tutmaya hazır olduğu kaydedildi.

MENDES DEVREDE

Milan'ın, transfer döneminin son bölümünde Jorge Mendes'in Premier Lig veya başka bir ligden Leao için uygun bir çözüm bulmasını umduğu belirtildi.

Galatasaray'ın hücum hattını güçlendirmek için Leao'nun yanı sıra alternatif transfer çalışmalarını da sürdürdüğü aktarıldı.

MILAN PERFORMANSI

2019 yılından bu yana Milan forması giyen 27 yaşındaki Rafael Leao, İtalyan ekibinde 291 maçta 80 gol attı ve 65 asist yaptı.  

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