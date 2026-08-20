19 Ağustos
Celtic-LASK
3-0
19 Ağustos
Slovan Bratislava-NK Celje
1-1
19 Ağustos
Hapoel Beer Sheva-Sabah FK
2-1
19 Ağustos
NEC Nijmegen-Bodo/Glimt
1-3
19 Ağustos
Atletico Madrid-Malaga
2-0

Erzurumspor'a Ganalı takviye!

Erzurumspor FK, 28 yaşındaki Ganalı orta saha Elisha Owusu'yu kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 21:00 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2026 02:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Erzurumspor'a Ganalı takviye!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, Ganalı futbolcu Elisha Owusu'yu transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki orta saha ile sözleşme imzalandı.

Çekilen transfer tanıtım videosunda Owusu, "Merhaba dadaşlar, burada olduğum için çok heyecanlıyım. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Erzurumspor için savaşmak ve sizlerle tanışmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.