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Görme engelli milliler yarı finalde

Türkiye Görme Engelliler B1 Erkek Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda grubunu namağlup tamamlayarak yarı finale yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 21:51 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2026 01:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Görme engelli milliler yarı finalde
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Türkiye Görme Engelliler B1 Erkek Futbol Takımı, Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını yenilgisiz tamamlayarak yarı finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Görme Engelliler Federasyonunun açıklamasına göre, Strasbourg kentinde gerçekleştirilen IBSA B1 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda B Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlı ekip, oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı.

Milli takım, grup aşamasındaki ilk maçında İspanya ile 0-0 berabere kaldı. İkinci karşılaşmasında Romanya'yı 2-0 mağlup eden Türkiye, grubun son maçında ise İtalya'yı 2-1 yenerek namağlup yarı finale çıkmayı başardı.

Ay-yıldızlı takım, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde 21 Ağustos Cuma günü İngiltere ile karşılaşacak.

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