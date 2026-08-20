19 Ağustos
Celtic-LASK
3-0
19 Ağustos
Slovan Bratislava-NK Celje
1-1
19 Ağustos
Hapoel Beer Sheva-Sabah FK
2-1
19 Ağustos
NEC Nijmegen-Bodo/Glimt
1-3
19 Ağustos
Atletico Madrid-Malaga
2-0

Galatasaray'dan Bilal El Khannouss hamlesi

Galatasaray, Stuttgart forması giyen Bilal El Khannouss için harekete geçerken, transfer görüşmelerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 01:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Bilal El Khannouss hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News

Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken Stuttgart forması giyen Bilal El Khannouss için de temaslarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

STUTTGART 50 MİLYON EURO İSTİYOR

HT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Faslı futbolcu için Stuttgart ile görüşme gerçekleştirdi. Alman ekibinin genç oyuncunun transferine kapıyı tamamen kapatmadığı ancak Galatasaray'ın önüne yüksek bir bonservis bedeli koyduğu belirtildi.

Stuttgart'ın geçtiğimiz sezon Leicester City'den kiraladığı El Khannouss'u bu yaz 15 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı ifade edilirken, Alman ekibinin Galatasaray'dan 50 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

TÜRKİYE'YE GELMEK İSTEMİYOR

Öte yandan Bilal El Khannouss'un Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla 41 resmi maça çıkan 22 yaşındaki on numara, 9 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.