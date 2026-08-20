Galatasaray'dan Bilal El Khannouss hamlesi

Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken Stuttgart forması giyen Bilal El Khannouss için de temaslarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

STUTTGART 50 MİLYON EURO İSTİYOR





HT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Faslı futbolcu için Stuttgart ile görüşme gerçekleştirdi. Alman ekibinin genç oyuncunun transferine kapıyı tamamen kapatmadığı ancak Galatasaray'ın önüne yüksek bir bonservis bedeli koyduğu belirtildi.





Stuttgart'ın geçtiğimiz sezon Leicester City'den kiraladığı El Khannouss'u bu yaz 15 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı ifade edilirken, Alman ekibinin Galatasaray'dan 50 milyon euro talep ettiği öğrenildi.





TÜRKİYE'YE GELMEK İSTEMİYOR





Öte yandan Bilal El Khannouss'un Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.



Geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla 41 resmi maça çıkan 22 yaşındaki on numara, 9 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.



