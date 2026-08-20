19 Ağustos
Celtic-LASK
3-0
19 Ağustos
Slovan Bratislava-NK Celje
1-1
19 Ağustos
Hapoel Beer Sheva-Sabah FK
2-1
19 Ağustos
NEC Nijmegen-Bodo/Glimt
1-3
19 Ağustos
Atletico Madrid-Malaga
2-0

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçların tamamlanmasıyla Celtic, Hapoel Beer-Sheva ve Bodo/Glimt avantaj sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 00:00 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2026 01:27
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turunda bugün 4 karşılaşma oynandı.

Müsabakaların sonuçları şöyle:

Celtic (İskoçya)-LASK (Avusturya): 3-0

Slovan Bratislava (Slovakya)-Celje (Slovenya): 1-1

Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Sabah (Azerbaycan): 2-1

NEC Nijmegen (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç): 1-3

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