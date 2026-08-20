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Barcelona, Joan Gamper Kupası'nı kazandı

Barcelona, El Ahly'yi 2-1 mağlup ederek Joan Gamper Kupası'nı kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 23:05 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2026 00:25
Barcelona, Joan Gamper Kupası'nı kazandı
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Barcelona, sahasında Mısır temsilcisi El Ahly ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Katalan ekibi, kulübün kurucusu, oyuncusu ve ilk başkanı Joan Gamper'in anısına her yıl düzenlenen Joan Gamper Kupası'nda El Ahly'yi konuk etti.

Karşılaşma öncesinde Barcelona'nın yeni transferi Rodri Hernandez, taraftarları selamladı.

Mücadelede Barcelona, 29. dakikada Abdel Karim'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 45. dakikada Raphinha'nın penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

Hansi Flick'in öğrencileri, ilk yarıyı 2-0'lık üstünlükle tamamladı.

EL AHLY FARKI 1'E İNDİRDİ

El Ahly, 51. dakikada Zizo'nun golüyle farkı bire indirdi. Ancak kalan bölümde başka gol olmayınca Barcelona sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Barcelona, Joan Gamper Kupası'nı kazanan taraf oldu.

LİGDE İLK MAÇ ELCHE DEPLASMANINDA

LaLiga'nın son şampiyonu Barcelona, 2026-27 sezonundaki ilk lig maçına 23 Ağustos Pazar günü çıkacak. Katalan ekibi, TSİ 22.30'da Elche'ye konuk olacak.

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