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Milli yelkenci Derin Bartan, ILCA 6 Gençler Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu

Milli yelkenci Derin Bartan, Danimarka'daki ILCA 6 Gençler Dünya Şampiyonası'nda 17 yaş altı kızlar kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 19:17 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2026 02:17
Haber: AA
Milli yelkenci Derin Bartan, ILCA 6 Gençler Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu
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Milli yelkenci Derin Bartan, Danimarka'da düzenlenen ILCA 6 Gençler Dünya Şampiyonası'nda 17 yaş altı kızlar kategorisinde altın madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre, Aarhus kentinde gerçekleştirilen şampiyonada 17 yaş altı kategorisinde 15 ülkeden 31 sporcu mücadele etti.

Organizasyonda üstün bir performans sergileyen Derin Bartan, 17 yaş altı kızlar kategorisinde zirvede yer alarak şampiyon oldu.

Federasyon, genç sporcuyu ve başarısında emeği geçenleri tebrik etti.

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