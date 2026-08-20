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Dünyanın en iyi 20 forvetini sıraladı: Osimhen 9. oldu

ESPN'in 2026 yılı için hazırladığı dünyanın en iyi 20 forveti listesinde Galatasaraylı Victor Osimhen 9. sırada yer aldı. Listenin zirvesinde Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane bulunurken, Kylian Mbappe ikinci, Erling Haaland ise üçüncü sıraya yerleşti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 11:48
Haber: Sporx.com dış haberler
Dünyanın en iyi 20 forvetini sıraladı: Osimhen 9. oldu
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Dünyanın en iyi forvetlerinin yer aldığı 2026 sıralaması açıklandı. ESPN'in hazırladığı 20 kişilik listede Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen ilk 10 içerisinde yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Nijeryalı futbolcu sıralamada 9. basamakta gösterilirken, listenin ilk sırasında Bayern Münih forması giyen Harry Kane yer aldı. Kylian Mbappe ikinci, Erling Haaland ise üçüncü oldu.

OSIMHEN İÇİN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Victor Osimhen için yapılan değerlendirmede, "Dünyada neredeyse hiç kimse onun kadar yüksek kaliteli şut yeteneğine sahip değil. Fiziksel beceri ve çevre farkındalığı bir araya getiren, dünyadaki diğer 9 numaralardan neredeyse hiçbirine benzemeyen, inanılmaz derecede yetenekli bir golcü olmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

ESPN'İN EN İYİ 20 FORVET LİSTESİ




1. Harry Kane - Bayern Münih



2. Kylian Mbappe - Real Madrid



3. Erling Haaland - Manchester City



4. Ousmane Dembele - Paris Saint-Germain



5. Julian Alvarez - Atletico Madrid



6. Lautaro Martinez - Inter



7. Kai Havertz - Arsenal



8. Joao Pedro - Chelsea



9. Victor Osimhen - Galatasaray

10. Hugo Ekitike - Liverpool
11. Igor Thiago - Brentford
12. Ollie Watkins - Aston Villa
13. Robert Lewandowski - Chicago Fire
14. Cristiano Ronaldo - Al Nassr
15. Antoine Griezmann - Orlando City
16. Marcus Thuram - Inter
17. Donyell Malen - Roma
18. Mikel Oyarzabal - Real Sociedad
19. Viktor Gyökeres - Arsenal
20. Alexander Sörloth - Atletico Madrid

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