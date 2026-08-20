Ali Çamlı'dan Ali Koç kıyaslamasına yanıt!

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulübün mali durumu ve transfer çalışmaları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çamlı, göreve geldikleri yaklaşık iki buçuk aylık süreçte 358 milyon TL ödeme yaptıklarını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ALİ KOÇ KIYASLAMASINA CEVAP
Geçmişte kendisi ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un karşılaştırıldığı bir manşeti hatırlatan Çamlı, bu kıyaslamanın doğru olmadığını savundu.
Çamlı, "Bir zamanda manşet yapılmıştı. Bir tarafta Fenerbahçe'nin o zamanki başkanı Ali Koç, diğer tarafa beni koymuşlar. 'Bir tarafı Türkiye ekonomisine yön veren Ali Koç yönetiyor. Diğer tarafı imam Ali Çamlı' diye. Hangimizin başarılı olduğunu tüm Türkiye gördü" ifadelerini kullandı.
Ali Koç'a saygı duyduğunu belirten Çamlı, Kayserispor'da önemli bir mali yükün altından kalktıklarını söyledi.
358 MİLYON TL ÖDEME YAPILDI
Çamlı, göreve geldikleri dönemde 19 futbolcunun fesih bedeli bulunduğunu belirterek, transfer yasağı ödemeleri ve yeni transferlerin peşinatlarıyla birlikte toplam 358 milyon TL ödeme yaptıklarını açıkladı.
Kayserispor Başkanı, "Transfere engel 100 dosyayı kapatıp batmış geleceğini kurtarıp, 'bir Kayserispor var' diyebilecek duruma taşıdık" dedi.
NURETTİN AÇIKALIN'A TEŞEKKÜR
Çamlı, kendisinden önce görev yapan Nurettin Açıkalın'a da teşekkür etti.
Kulübün geçmiş dönemine ilişkin eleştirileri bulunduğunu belirten Çamlı, "Dışarıdan gazel okumak kolay. Hata yapmıştır, iyi yönetememiştir bunları tartışırız. Ama arkadaşlar şöyle hesapları, kitapları defterleri önüme aldığım zaman bir teşekkürü hak ediyor" diye konuştu.
5 FUTBOLCU İÇİN BONSERVİS ÖDENDİ
Kayserispor'un Amedspor, Bodrum FK ve Eyüpspor'dan toplam 5 futbolcu için bonservis ödediğini aktaran Çamlı, Cardoso'nun transferinden ise 125 bin euro gelir elde edildiğini söyledi.
Baran Ali Gezek'in 400 bin euro artı KDV karşılığında Alanyaspor'a transfer olduğunu belirten Çamlı, Onugkha, Bennasser ve Cardoso'nun karşılıklı feshedilen sözleşmelerinin kulübe maliyetinin 3 milyon euro olduğunu açıkladı.
DENİZ EREN DÖNMEZ İÇİN TEKLİFLER VAR
Kayserispor Başkanı, genç futbolcu Deniz Eren Dönmezer'in geleceğiyle ilgili de bilgi verdi.
Dönmezer'in ikinci satışından elde edilecek gelirin yüzde 80'inin Adana Demirspor'a, yüzde 20'sinin ise Kayserispor'a ait olduğunu belirten Çamlı, oyuncu için başta Hull City olmak üzere 4-5 kulüpten teklif bulunduğunu ve bu teklifleri değerlendirdiklerini ifade etti.
Geçmişte kendisi ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un karşılaştırıldığı bir manşeti hatırlatan Çamlı, bu kıyaslamanın doğru olmadığını savundu.
Çamlı, "Bir zamanda manşet yapılmıştı. Bir tarafta Fenerbahçe'nin o zamanki başkanı Ali Koç, diğer tarafa beni koymuşlar. 'Bir tarafı Türkiye ekonomisine yön veren Ali Koç yönetiyor. Diğer tarafı imam Ali Çamlı' diye. Hangimizin başarılı olduğunu tüm Türkiye gördü" ifadelerini kullandı.
Ali Koç'a saygı duyduğunu belirten Çamlı, Kayserispor'da önemli bir mali yükün altından kalktıklarını söyledi.
358 MİLYON TL ÖDEME YAPILDI
Çamlı, göreve geldikleri dönemde 19 futbolcunun fesih bedeli bulunduğunu belirterek, transfer yasağı ödemeleri ve yeni transferlerin peşinatlarıyla birlikte toplam 358 milyon TL ödeme yaptıklarını açıkladı.
Kayserispor Başkanı, "Transfere engel 100 dosyayı kapatıp batmış geleceğini kurtarıp, 'bir Kayserispor var' diyebilecek duruma taşıdık" dedi.
NURETTİN AÇIKALIN'A TEŞEKKÜR
Çamlı, kendisinden önce görev yapan Nurettin Açıkalın'a da teşekkür etti.
Kulübün geçmiş dönemine ilişkin eleştirileri bulunduğunu belirten Çamlı, "Dışarıdan gazel okumak kolay. Hata yapmıştır, iyi yönetememiştir bunları tartışırız. Ama arkadaşlar şöyle hesapları, kitapları defterleri önüme aldığım zaman bir teşekkürü hak ediyor" diye konuştu.
5 FUTBOLCU İÇİN BONSERVİS ÖDENDİ
Kayserispor'un Amedspor, Bodrum FK ve Eyüpspor'dan toplam 5 futbolcu için bonservis ödediğini aktaran Çamlı, Cardoso'nun transferinden ise 125 bin euro gelir elde edildiğini söyledi.
Baran Ali Gezek'in 400 bin euro artı KDV karşılığında Alanyaspor'a transfer olduğunu belirten Çamlı, Onugkha, Bennasser ve Cardoso'nun karşılıklı feshedilen sözleşmelerinin kulübe maliyetinin 3 milyon euro olduğunu açıkladı.
DENİZ EREN DÖNMEZ İÇİN TEKLİFLER VAR
Kayserispor Başkanı, genç futbolcu Deniz Eren Dönmezer'in geleceğiyle ilgili de bilgi verdi.
Dönmezer'in ikinci satışından elde edilecek gelirin yüzde 80'inin Adana Demirspor'a, yüzde 20'sinin ise Kayserispor'a ait olduğunu belirten Çamlı, oyuncu için başta Hull City olmak üzere 4-5 kulüpten teklif bulunduğunu ve bu teklifleri değerlendirdiklerini ifade etti.