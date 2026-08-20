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Gençlerbirliği, Cheikh Niasse'yi renklerine bağladı!

Gençlerbirliği, Verona forması giyen Senegalli orta saha oyuncusu Cheikh Niasse'yi kadrosuna kattı. Başkent ekibi, 26 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 12:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği, Cheikh Niasse'yi renklerine bağladı!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Cheikh Niasse'yi transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlılar, İtalya Serie A ekiplerinden Verona'da forma giyen 26 yaşındaki Senegalli futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği, Cheikh Niasse'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Niasse, kariyerinde Lille, Panathinaikos ve Young Boys formalarını giydikten sonra Verona'da görev yaptı.

GEÇEN SEZON 22 MAÇTA OYNADI

Senegalli orta saha oyuncusu, geçen sezon Serie A'da 20, İtalya Kupası'nda ise 2 karşılaşmada forma giydi.

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