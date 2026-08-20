Aleksey Batrakov, Galatasaray için yola çıktı!

Galatasaray'ın yeni 10 numarası Aleksey Batrakov için artık yeni takımı için yola çıktı.



Sarı-kırmızılıların transferi için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardığı Rus futbolcu, Rostov maçı kadrosuna alınmadı ve Galatasaray formasını imzalamıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

RUS YILDIZ YOLA ÇIKTI

Batrakov, Galatasaray için İstanbul'a geliyor. Rus futbolcunun, bugün öğle saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in özel uçağının saat 10.00 sularında Moskova'dan kalkıp İstanbul'a doğru yola çıktığı öğrenildi.



"GALATASARAY'A TRANSFER OLACAĞIM"



Batrakov, tribünlere veda ettikten sonra şu ifadeleri kullandı.



"Şu anın tüm kulüp için hiç de kolay bir dönem olmadığını herkes anlıyor. Ne kadar endişelendiğinizi, üzüldüğünüzü biliyorum. Tüm takım da aynı şekilde üzülüyor ve herkes bu durumdan bir an önce çıkmak istiyor. Sizden ricam, bu zor dönemde takımı yalnız bırakmamanızdır. Sanırım herkes her şeyi okuyor, her şeyi anlıyor.



Her antrenmanda canımızı dişimize takıp ter döküyoruz. Sizden kulübümüzü aynı şekilde desteklemeye devam etmenizi rica ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim.



Sanırım hepiniz haberleri takip ediyor ve neler olduğunu biliyorsunuz... Büyük ihtimalle Galatasaray'a transfer olacağım.



Ben her zaman kendimi bir Avrupa liginde denemek istediğimi söylemiştim. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor ve bu benim hayalim."





GALATASARAY FORMASINI İMZALADI

Batrakov ayrıca Rostov - Lokomotiv Moskova maçı öncesinde kendisine uzatılan Galatasaray formasını imzaladı. Rus futbolcunun sarı-kırmızılı formayla verdiği bu görüntü, transferde gelinen noktayı ortaya koydu.





Aleksey Batrakov, Rostov – Lokomotiv Moskova maçı öncesindeki ısınmalarda Galatasaray formasını imzaladı.pic.twitter.com/KI2Ohf4Nj2



— Sporxtv (@sporxtv) August 18, 2026

25 MİLYON EURO BONSERVİS

Rus gazeteci Ivan Karpov'un aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Batrakov için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euro bonservis ödeyecek. Anlaşmada 4 milyon euro bonus ve oyuncunun gelecekteki satışından yüzde 10 pay da bulunuyor.





Ödemelerin taksitler halinde gerçekleştirileceği ve son taksidin Aralık 2027'yi geçmeyeceği belirtildi.





5 YILLIK SÖZLEŞME

Batrakov'un Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalaması ve yıllık 4 milyon euronun üzerinde bir maaş alması bekleniyor.



Öte yandan Aleksey Batrakov'un Galatasaray'daki sözleşmesinde 55 milyon euroluk serbest kalma maddesinin yer alacağı da öğrenildi.





OKAN BURUK İKNA ETTİ

Galatasaray'ın transferde mutlu sona ulaşmasında teknik direktör Okan Buruk'un önemli rol oynadığı öğrenildi.





Yaklaşık bir aydır transfer için masada bulunan sarı-kırmızılılar, Buruk'un genç oyuncuyla kurduğu bire bir iletişim sayesinde Batrakov'u ikna etti. Buruk, Rus 10 numarayla görüntülü görüşerek Galatasaray'daki planlarını, oyun sistemini ve kendisinden beklentilerini anlattı.





Fransa, İtalya ve İspanya'dan da talipleri bulunan Batrakov, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.





ERZURUMSPOR MAÇINDA KADRODA

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından 21 yaşındaki futbolcunun Erzurumspor deplasmanında Galatasaray'ın maç kadrosunda yer alması planlanıyor.





GEÇEN SEZON 17 GOL, 12 ASİST

Batrakov, bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla çıktığı 5 maçta 1 gol ve 1 asist üretti. Genç oyuncu geçen sezon ise 36 maçta 17 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.