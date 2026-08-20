Galatasaray'da orta saha belirsizliği!

Galatasaray'da yeni sezonun başlamasının ardından orta sahadaki mevcut durum transfer planlamasını yeniden gündeme getirdi. Sarı-kırmızılıların 10 numara, kanat ve forvet takviyesine odaklanmasına karşın orta alanda yaşanan gelişmeler nedeniyle bu bölgeye de yeni bir oyuncu alınması değerlendiriliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UGOCHUKWU İÇİN AYRILIK İHTİMALİ
Galatasaray'ın orta sahaya yaptığı ilk takviye olan Lesley Ugochukwu'nun beklenen seviyede bulunmadığı belirtildi.
Kiralık olarak kadroya katılan 22 yaşındaki oyuncuya teknik direktör Okan Buruk, Çorum Futbol Kulübü ile oynanan karşılaşmada süre vermedi. Fransız futbolcunun devre arasında takımdan gönderilmesinin gündeme geldiği aktarıldı.
LEMINA'NIN DURUMU BELİRSİZ
Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina'nın durumu da soru işareti oluşturuyor. İki yıllık yeni sözleşme yapılan 32 yaşındaki Gabonlu orta sahanın kontrat sürecinin uzaması nedeniyle çalışmalara geç katıldığı ve henüz istenen seviyeye ulaşamadığı ifade edildi.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ın Lemina'ya yıllık 7 milyon euroluk teklif yaptığı ve bu teklifin oyuncunun durumunu etkilediği belirtildi. Lemina'nın satış ihtimalinin de bulunduğu aktarıldı.
TORREIRA İÇİN FIORENTINA İDDİASI
Lucas Torreira'nın ise Fiorentina'ya dönmek istediği öne sürüldü. 30 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun bu isteğinin menajeri tarafından İtalyan basınına aktarıldığı belirtildi.
Torreira'ya verilen zam sözünün henüz yerine getirilmemesinin bu süreçte etkili olduğu ifade edildi. Ayrıca Icardi'nin ayrılığının da tecrübeli orta saha oyuncusunu olumsuz etkilediği aktarıldı.
ORTA SAHAYA TRANSFER GÜNDEMDE
İlkay ve Kaan'ın da istenen düzeyde olmadığı belirtilirken, Galatasaray'ın zorlu takvim öncesinde orta saha planlamasında değişikliğe gitmeyi değerlendirdiği ifade edildi.
Galatasaray'ın orta sahaya yaptığı ilk takviye olan Lesley Ugochukwu'nun beklenen seviyede bulunmadığı belirtildi.
Kiralık olarak kadroya katılan 22 yaşındaki oyuncuya teknik direktör Okan Buruk, Çorum Futbol Kulübü ile oynanan karşılaşmada süre vermedi. Fransız futbolcunun devre arasında takımdan gönderilmesinin gündeme geldiği aktarıldı.
LEMINA'NIN DURUMU BELİRSİZ
Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina'nın durumu da soru işareti oluşturuyor. İki yıllık yeni sözleşme yapılan 32 yaşındaki Gabonlu orta sahanın kontrat sürecinin uzaması nedeniyle çalışmalara geç katıldığı ve henüz istenen seviyeye ulaşamadığı ifade edildi.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ın Lemina'ya yıllık 7 milyon euroluk teklif yaptığı ve bu teklifin oyuncunun durumunu etkilediği belirtildi. Lemina'nın satış ihtimalinin de bulunduğu aktarıldı.
TORREIRA İÇİN FIORENTINA İDDİASI
Lucas Torreira'nın ise Fiorentina'ya dönmek istediği öne sürüldü. 30 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun bu isteğinin menajeri tarafından İtalyan basınına aktarıldığı belirtildi.
Torreira'ya verilen zam sözünün henüz yerine getirilmemesinin bu süreçte etkili olduğu ifade edildi. Ayrıca Icardi'nin ayrılığının da tecrübeli orta saha oyuncusunu olumsuz etkilediği aktarıldı.
ORTA SAHAYA TRANSFER GÜNDEMDE
İlkay ve Kaan'ın da istenen düzeyde olmadığı belirtilirken, Galatasaray'ın zorlu takvim öncesinde orta saha planlamasında değişikliğe gitmeyi değerlendirdiği ifade edildi.