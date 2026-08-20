20 Ağustos
Beşiktaş-FK Kauno Zalgiris
20:00
20 Ağustos
Kairat Almaty-Anderlecht
18:00
20 Ağustos
FC Twente-Qarabag FK
21:00
20 Ağustos
Braga-Austria Wien
22:00
20 Ağustos
Rangers-Jablonec
21:45
20 Ağustos
Atalanta-Hapoel Tel Aviv
21:30
20 Ağustos
Gent-Hibernian
21:30
20 Ağustos
Panathinaikos-H. Kralove
21:30
20 Ağustos
Motherwell-Freiburg
21:30
20 Ağustos
Sion-Ajax
21:15
20 Ağustos
Gornik Zabrze-AS Monaco
21:00
20 Ağustos
Jagiellonia Bialystok-Iberia 1999
19:00
20 Ağustos
PAOK-Brann
20:45
20 Ağustos
FC Midtjylland-Rijeka
20:00
20 Ağustos
Tromsoe-Brighton
20:00
20 Ağustos
Benfica-AGF
22:00
20 Ağustos
Lech Poznan-Thun
20:00
20 Ağustos
Trabzonspor-Ferencvaros
20:00
20 Ağustos
Mjaellby-RB Salzburg
19:00
20 Ağustos
Getafe-Partizan
22:00

Lakers'ın Jonathan Kuminga'ya ilgisi sürüyor

Serbest oyuncu Jonathan Kuminga'nın geleceği belirsizliğini korurken, Los Angeles Lakers 23 yaşındaki forvet için olası adreslerden biri olmaya devam ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 11:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Lakers'ın Jonathan Kuminga'ya ilgisi sürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Serbest oyuncu Jonathan Kuminga'nın geleceği belirsizliğini korurken, Los Angeles Lakers 23 yaşındaki forvet için olası adreslerden biri olmaya devam ediyor.

Taraflar arasındaki en büyük engelin ise maaş ve kontrat yapısı olduğu belirtiliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Serbest oyuncu Jonathan Kuminga'nın geleceği henüz netlik kazanmazken, Los Angeles Lakers 23 yaşındaki forveti kadrosuna katabilecek takımlar arasında gösterilmeye devam ediyor.

Taraflar arasındaki en büyük engel şimdiye kadar maddi konular oldu. Los Angeles'ın Kuminga ile Luka Doncic'in yanında ilk beşte yer alacağı bir rol üzerine görüşmeler yaptığı ve genç oyuncuya sezon başına yaklaşık 10 milyon dolar ödemeyi değerlendirdiği belirtildi.

Kuminga'nın ise bunun önemli ölçüde üzerinde, yaklaşık 20 milyon dolar seviyesinde bir maaş istediği bildiriliyor.

Kadrosunu Aaron Wiggins ve Lu Dort hamleleriyle yeniden şekillendiren Atlanta'nın ise artık Kuminga'yı kadrosunda tutma ihtimali daha düşük görünüyor.

Ancak Kuminga için başka bir takım bulmak da oyuncunun kontrat konusundaki tercihleri nedeniyle zorlaşıyor. 23 yaşındaki forvetin daha düşük bir maaşı yalnızca bir yıllık kontrat karşılığında kabul etmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Bu durum sign-and-trade yoluyla gerçekleşecek bir transfer için mümkün değil. NBA kuralları gereği sign-and-trade kapsamında imzalanan kontratın en az üç yıllık olması gerekiyor. Bu nedenle Kuminga'nın piyasasındaki seçenekler giderek azalmış durumda.

ClutchPoints'ten Brett Siegel, Lakers, Cleveland Cavaliers ve Minnesota Timberwolves'u şu anda Kuminga için en mantıklı üç takım olarak gösterirken, Los Angeles Clippers'ın ise yarıştan çekilmiş gibi göründüğünü belirtti.

Kuminga, Los Angeles'ın kadrosundaki önemli bir ihtiyacı karşılayabilir. Rui Hachimura'nın ayrılığı sonrası Lakers, birden fazla pozisyonu savunabilecek atletik bir kanat oyuncusu arayışını sürdürüyor.

Eylül ayının yaklaşması ve piyasada kaliteli seçeneklerin giderek azalmasıyla birlikte Lakers Genel Menajeri Rob Pelinka'nın, tarafların maaş ve kontrat yapısında ortak bir noktada buluşması halinde Kuminga seçeneğini yeniden gündemine alabileceği belirtiliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.