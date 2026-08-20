Lakers'ın Jonathan Kuminga'ya ilgisi sürüyor

Serbest oyuncu Jonathan Kuminga'nın geleceği belirsizliğini korurken, Los Angeles Lakers 23 yaşındaki forvet için olası adreslerden biri olmaya devam ediyor.
Taraflar arasındaki en büyük engelin ise maaş ve kontrat yapısı olduğu belirtiliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Serbest oyuncu Jonathan Kuminga'nın geleceği henüz netlik kazanmazken, Los Angeles Lakers 23 yaşındaki forveti kadrosuna katabilecek takımlar arasında gösterilmeye devam ediyor.
Taraflar arasındaki en büyük engel şimdiye kadar maddi konular oldu. Los Angeles'ın Kuminga ile Luka Doncic'in yanında ilk beşte yer alacağı bir rol üzerine görüşmeler yaptığı ve genç oyuncuya sezon başına yaklaşık 10 milyon dolar ödemeyi değerlendirdiği belirtildi.
Kuminga'nın ise bunun önemli ölçüde üzerinde, yaklaşık 20 milyon dolar seviyesinde bir maaş istediği bildiriliyor.
Kadrosunu Aaron Wiggins ve Lu Dort hamleleriyle yeniden şekillendiren Atlanta'nın ise artık Kuminga'yı kadrosunda tutma ihtimali daha düşük görünüyor.
Ancak Kuminga için başka bir takım bulmak da oyuncunun kontrat konusundaki tercihleri nedeniyle zorlaşıyor. 23 yaşındaki forvetin daha düşük bir maaşı yalnızca bir yıllık kontrat karşılığında kabul etmeye sıcak baktığı belirtiliyor.
Bu durum sign-and-trade yoluyla gerçekleşecek bir transfer için mümkün değil. NBA kuralları gereği sign-and-trade kapsamında imzalanan kontratın en az üç yıllık olması gerekiyor. Bu nedenle Kuminga'nın piyasasındaki seçenekler giderek azalmış durumda.
ClutchPoints'ten Brett Siegel, Lakers, Cleveland Cavaliers ve Minnesota Timberwolves'u şu anda Kuminga için en mantıklı üç takım olarak gösterirken, Los Angeles Clippers'ın ise yarıştan çekilmiş gibi göründüğünü belirtti.
Kuminga, Los Angeles'ın kadrosundaki önemli bir ihtiyacı karşılayabilir. Rui Hachimura'nın ayrılığı sonrası Lakers, birden fazla pozisyonu savunabilecek atletik bir kanat oyuncusu arayışını sürdürüyor.
Eylül ayının yaklaşması ve piyasada kaliteli seçeneklerin giderek azalmasıyla birlikte Lakers Genel Menajeri Rob Pelinka'nın, tarafların maaş ve kontrat yapısında ortak bir noktada buluşması halinde Kuminga seçeneğini yeniden gündemine alabileceği belirtiliyor.
Taraflar arasındaki en büyük engelin ise maaş ve kontrat yapısı olduğu belirtiliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Serbest oyuncu Jonathan Kuminga'nın geleceği henüz netlik kazanmazken, Los Angeles Lakers 23 yaşındaki forveti kadrosuna katabilecek takımlar arasında gösterilmeye devam ediyor.
Taraflar arasındaki en büyük engel şimdiye kadar maddi konular oldu. Los Angeles'ın Kuminga ile Luka Doncic'in yanında ilk beşte yer alacağı bir rol üzerine görüşmeler yaptığı ve genç oyuncuya sezon başına yaklaşık 10 milyon dolar ödemeyi değerlendirdiği belirtildi.
Kuminga'nın ise bunun önemli ölçüde üzerinde, yaklaşık 20 milyon dolar seviyesinde bir maaş istediği bildiriliyor.
Kadrosunu Aaron Wiggins ve Lu Dort hamleleriyle yeniden şekillendiren Atlanta'nın ise artık Kuminga'yı kadrosunda tutma ihtimali daha düşük görünüyor.
Ancak Kuminga için başka bir takım bulmak da oyuncunun kontrat konusundaki tercihleri nedeniyle zorlaşıyor. 23 yaşındaki forvetin daha düşük bir maaşı yalnızca bir yıllık kontrat karşılığında kabul etmeye sıcak baktığı belirtiliyor.
Bu durum sign-and-trade yoluyla gerçekleşecek bir transfer için mümkün değil. NBA kuralları gereği sign-and-trade kapsamında imzalanan kontratın en az üç yıllık olması gerekiyor. Bu nedenle Kuminga'nın piyasasındaki seçenekler giderek azalmış durumda.
ClutchPoints'ten Brett Siegel, Lakers, Cleveland Cavaliers ve Minnesota Timberwolves'u şu anda Kuminga için en mantıklı üç takım olarak gösterirken, Los Angeles Clippers'ın ise yarıştan çekilmiş gibi göründüğünü belirtti.
Kuminga, Los Angeles'ın kadrosundaki önemli bir ihtiyacı karşılayabilir. Rui Hachimura'nın ayrılığı sonrası Lakers, birden fazla pozisyonu savunabilecek atletik bir kanat oyuncusu arayışını sürdürüyor.
Eylül ayının yaklaşması ve piyasada kaliteli seçeneklerin giderek azalmasıyla birlikte Lakers Genel Menajeri Rob Pelinka'nın, tarafların maaş ve kontrat yapısında ortak bir noktada buluşması halinde Kuminga seçeneğini yeniden gündemine alabileceği belirtiliyor.