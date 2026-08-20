Beşiktaş'ta yeniden Arthur Melo sesleri

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, orta saha için sürpriz bir isim yeniden gündeme geldi.
Siyah-beyazlıların, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda Juventus forması giyen Arthur Melo için harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ARTHUR MELO YENİDEN GÜNDEMDE
Beşiktaş'ın, Juventus'ta yeni sezon planlamasında düşünülmeyen 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.
JUVENTUS BONSERVİS BEKLENTİSİNİ DÜŞÜREBİLİR
Geçtiğimiz sezonu Gremio'da kiralık geçiren Arthur, sezon sonunda Juventus'a döndü. Sözleşmesinin son yılına giren deneyimli orta sahanın yıllık yaklaşık 5 milyon euro kazandığı belirtildi.
Juventus'un daha önce 8-10 milyon euro seviyesinde belirlediği bonservis beklentisinde indirime gidebileceği ifade edildi.
ITALIANO OLUMLU BAKIYOR
Arthur, 2023-24 sezonunda Fiorentina'da Vincenzo Italiano yönetiminde 48 karşılaşmada forma giydi.
İtalyan teknik adamın, oyuncunun pas kalitesi ve geriden oyun kurma becerileri nedeniyle transfere olumlu yaklaştığı kaydedildi.
HEDEF OPSİYONLU KİRALAMA
Beşiktaş'ın Arthur için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü gündemine aldığı belirtildi. Siyah-beyazlıların ayrıca oyuncunun maaşının bir bölümünü Juventus'un karşılamasını planladığı aktarıldı.
Taraflar arasında henüz anlaşma sağlanmazken, Arthur'un eski kulübü Gremio'nun da oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
Siyah-beyazlıların, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda Juventus forması giyen Arthur Melo için harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ARTHUR MELO YENİDEN GÜNDEMDE
Beşiktaş'ın, Juventus'ta yeni sezon planlamasında düşünülmeyen 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.
JUVENTUS BONSERVİS BEKLENTİSİNİ DÜŞÜREBİLİR
Geçtiğimiz sezonu Gremio'da kiralık geçiren Arthur, sezon sonunda Juventus'a döndü. Sözleşmesinin son yılına giren deneyimli orta sahanın yıllık yaklaşık 5 milyon euro kazandığı belirtildi.
Juventus'un daha önce 8-10 milyon euro seviyesinde belirlediği bonservis beklentisinde indirime gidebileceği ifade edildi.
ITALIANO OLUMLU BAKIYOR
Arthur, 2023-24 sezonunda Fiorentina'da Vincenzo Italiano yönetiminde 48 karşılaşmada forma giydi.
İtalyan teknik adamın, oyuncunun pas kalitesi ve geriden oyun kurma becerileri nedeniyle transfere olumlu yaklaştığı kaydedildi.
HEDEF OPSİYONLU KİRALAMA
Beşiktaş'ın Arthur için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü gündemine aldığı belirtildi. Siyah-beyazlıların ayrıca oyuncunun maaşının bir bölümünü Juventus'un karşılamasını planladığı aktarıldı.
Taraflar arasında henüz anlaşma sağlanmazken, Arthur'un eski kulübü Gremio'nun da oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak istediği ifade edildi.