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Cavaliers, dev takasla Peyton Watson'ı kadrosuna kattı

Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers ve Washington Wizards'ın dahil olduğu çok takımlı takas kapsamında Peyton Watson'ı kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 11:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Cavaliers, dev takasla Peyton Watson'ı kadrosuna kattı
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Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers ve Washington Wizards'ın dahil olduğu çok takımlı takas kapsamında Peyton Watson'ı kadrosuna kattı.

Cleveland'a giden genç forvet, yeni takımıyla 4 yıl için 88 milyon dolarlık sözleşme imzalayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ESPN'in haberine göre Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets ve Los Angeles Clippers, Peyton Watson ve Max Strus'ın yer aldığı çok takımlı bir takas konusunda anlaşmaya vardı.

Watson takas kapsamında Cleveland'ın yolunu tutarken, genç oyuncunun Cavaliers ile 88 milyon dolar değerinde dört yıllık yeni bir sözleşme imzalayacağı belirtildi. Anlaşmada ayrıca oyuncu opsiyonu ve takas bonusu da yer alacak.

Clippers, takas sonucunda Max Strus'ı kadrosuna katacak. Denver ise Cleveland'dan 2031 yılına ait korumasız birinci tur draft hakkı ile aslen Sacramento Kings'e ait olan 2032 ikinci tur draft hakkını alacak.

Takasın bir diğer parçası ise Washington Wizards oldu. Cleveland, Tre Mann'in yanı sıra Clippers'a ait 2027 ikinci tur draft hakkını ve nakit ödemeyi Washington'a gönderirken, karşılığında Cam Whitmore'u kadrosuna katacak.

Wizards ayrıca Julian Reese'i Denver'a gönderecek. Nuggets'ın ise iki yönlü kontratı bulunan Reese'i serbest bırakması bekleniyor.

Washington açısından Mann'in gelişi, bir süredir guard rotasyonunu güçlendirmek isteyen takıma arka alanda yeni bir seçenek sunacak.

Cleveland ise Whitmore'un daha düşük maaşını kadrosuna dahil ederek ilk apron sınırının altında daha fazla finansal esneklik elde edecek.

Cavaliers'ın takastaki en önemli kazanımı ise Watson olacak. 88 milyon dolarlık yeni kontratla birlikte Cleveland, genç forveti uzun vadeli planlarının önemli parçalarından biri haline getirmiş olacak.

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