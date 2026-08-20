ESPN, dünyanın en iyi hücumcu orta saha ve kanat oyuncularını sıraladı. Arda Güler ve Kenan Yıldız da listede yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINDA: ESPN SIRALAMAYI PAYLAŞTI
Dünyaca ünlü medya kuruluşu ESPN, dünyanın en iyi hücumu orta sahalarını ve kanat oyuncularını sıraladı. Milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız da dünyanın en iyileri arasında yer aldı.
ARDA GÜLER 9. SIRADA
Milli futbolcu Arda Güler, ESPN'in "Dünyadaki en iyi hücumcu orta sahaları" listesinin 9. sırasında yer aldı.
İŞTE ARDA GÜLER'İN LİSTEDE YER ALMASININ SEBEBİ
ESPN, Arda Güler'in listede yer almasının sebebini ise şu sözlerle okuyucularına aktardı:
"Herkes Güler'in oyununu izlemeyi seviyor. Sol ayaklı, her zaman göze hoş gelen bir oyun kurucuya sahip olmak önemli ve Güler bunun en iyi örneği. 2023'te yetenekli ama tecrübesiz bir 18 yaşında Real Madrid'e katıldı ve Bernabéu'da -yolda birkaç gelişim sancısına rağmen- taraftarları gelecek konusunda heyecanlandıracak kadar yeterli performans sergiledi.
Güler henüz Madrid'de düzenli olarak ilk 11'de yerini sağlamlaştıramadı, ancak geçen sezon 33 LaLiga maçında forma giydi, dört gol attı ve dokuz asist yaptı. Hareketli, geniş bir pas yelpazesine sahip ve duran toplarda Madrid'in en büyük tehditlerinden biri. Ayrıca her yerden şut çekmeye de istekli.
Onu geride tutan tek şey, oyunları sürekli olarak yönlendirmeyi öğrenmek ve en iyi pozisyonunu belirlemek: Derin bir orta saha oyuncusu mu, yoksa 10 numara mı? Genellikle kanatlarda görevlendirildi, ancak boyu uzadıkça bu durumun uzun sürmeyeceği kesin. Dünya Kupası'nda Türkiye'nin üç grup maçında da ilk 11'de yer aldı, gol attı ve ülkesinin elenmesinin kesinleştiği ABD Milli Takımı karşısında 3-2'lik galibiyette MVP seçildi."
LİSTENİN TEPESİNDE BRUNO FERNANDES VAR
ESPN, dünyanın en iyi hücumcularının ilk sırasına Bruno Fernandes'i yazdı. Arda Güler'in 9. sırada yer aldığı listede milli futbolcunun önünde görülen diğer isimler ise şu şekilde:
Scott McTominay, Morgan Rogers, Martin Odegaard, Nico Paz, Rayan Cherki, Dominik Szoboszlai, Jude Bellingham, Bruno Fernandes
KENAN YILDIZ 14. SIRADA
ESPN, dünyanın en iyi kanat oyuncuları listesinde Kenan Yıldız'a 14. sırada yer verdi.
İŞTE LİSTEDE OLMASININ NEDENİ
Milli futbolcunun listede yer alma sebebi ise şu sözlerle aktarıldı:
"Juventus, Luciano Spalletti'yi teknik direktör olarak göreve getirmeden önce korkunç bir başlangıç yaparak Serie A'da altıncı sırada yer aldı ve bir başka durgunluk sezonuyla boğuşuyordu. Lig maçlarında 24 farklı oyuncu ilk 11'de yer aldı, ancak 25 yaş altı oyunculardan sadece ikisi beşten fazla kez ilk 11'de başladı.
Ancak Yıldız sayesinde, neredeyse başarılı bir gençlik hareketi gerçekleştirmiş gibi oldular. (Neredeyse.)
Yıldız, hücum açısından önemli olan hemen her şeyde takımın lideriydi: atılan goller (10), asistler (altı), yaratılan pozisyonlar (76), şutlar (97), kaleye isabetli şutlar (40), bire bir pozisyonlar (170), ceza sahasında başarılı bire bir pozisyonlar (12), yapılan fauller (56), denenen ve kazanılan ikili mücadeleler (331) ve yapılan ve tamamlanan ortalar (124) (33). O, takımın yaratıcısı, duran top kullananı, golcüsü, her şeyiydi. Derine inip oyun kurmaya katkıda bulunabiliyor, dış kanatta sağlam hızıyla bekleri zorlayabiliyor, dar alanlarda oynayabiliyor ve iyi bitiricilik sergileyebiliyor. Etrafında doğru oyuncularla, Avrupa'nın en iyi oyun kurucularından biri olabilir."
ZİRVEDE OLISE VAR
ESPN, Bayern Münih'in Fransız yıldızı Michael Olise'yi dünyanın en iyi kanat oyuncuları listesinde ilk sıraya yazdı. Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın önünde görülen isimler ise şu şekilde sıralandı:
Ademola Lookman, Bradley Barcola, Antoine Semenyo, Jeremy Doku, Desire Doue, Raphinha, Bukayo Saka, Viniciu Junior, Lionel Messi, Luis Diaz, Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Michael Olise
Dünyaca ünlü medya kuruluşu ESPN, dünyanın en iyi hücumu orta sahalarını ve kanat oyuncularını sıraladı. Milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız da dünyanın en iyileri arasında yer aldı.
ARDA GÜLER 9. SIRADA
Milli futbolcu Arda Güler, ESPN'in "Dünyadaki en iyi hücumcu orta sahaları" listesinin 9. sırasında yer aldı.
İŞTE ARDA GÜLER'İN LİSTEDE YER ALMASININ SEBEBİ
ESPN, Arda Güler'in listede yer almasının sebebini ise şu sözlerle okuyucularına aktardı:
"Herkes Güler'in oyununu izlemeyi seviyor. Sol ayaklı, her zaman göze hoş gelen bir oyun kurucuya sahip olmak önemli ve Güler bunun en iyi örneği. 2023'te yetenekli ama tecrübesiz bir 18 yaşında Real Madrid'e katıldı ve Bernabéu'da -yolda birkaç gelişim sancısına rağmen- taraftarları gelecek konusunda heyecanlandıracak kadar yeterli performans sergiledi.
Güler henüz Madrid'de düzenli olarak ilk 11'de yerini sağlamlaştıramadı, ancak geçen sezon 33 LaLiga maçında forma giydi, dört gol attı ve dokuz asist yaptı. Hareketli, geniş bir pas yelpazesine sahip ve duran toplarda Madrid'in en büyük tehditlerinden biri. Ayrıca her yerden şut çekmeye de istekli.
Onu geride tutan tek şey, oyunları sürekli olarak yönlendirmeyi öğrenmek ve en iyi pozisyonunu belirlemek: Derin bir orta saha oyuncusu mu, yoksa 10 numara mı? Genellikle kanatlarda görevlendirildi, ancak boyu uzadıkça bu durumun uzun sürmeyeceği kesin. Dünya Kupası'nda Türkiye'nin üç grup maçında da ilk 11'de yer aldı, gol attı ve ülkesinin elenmesinin kesinleştiği ABD Milli Takımı karşısında 3-2'lik galibiyette MVP seçildi."
LİSTENİN TEPESİNDE BRUNO FERNANDES VAR
ESPN, dünyanın en iyi hücumcularının ilk sırasına Bruno Fernandes'i yazdı. Arda Güler'in 9. sırada yer aldığı listede milli futbolcunun önünde görülen diğer isimler ise şu şekilde:
Scott McTominay, Morgan Rogers, Martin Odegaard, Nico Paz, Rayan Cherki, Dominik Szoboszlai, Jude Bellingham, Bruno Fernandes
KENAN YILDIZ 14. SIRADA
ESPN, dünyanın en iyi kanat oyuncuları listesinde Kenan Yıldız'a 14. sırada yer verdi.
İŞTE LİSTEDE OLMASININ NEDENİ
Milli futbolcunun listede yer alma sebebi ise şu sözlerle aktarıldı:
"Juventus, Luciano Spalletti'yi teknik direktör olarak göreve getirmeden önce korkunç bir başlangıç yaparak Serie A'da altıncı sırada yer aldı ve bir başka durgunluk sezonuyla boğuşuyordu. Lig maçlarında 24 farklı oyuncu ilk 11'de yer aldı, ancak 25 yaş altı oyunculardan sadece ikisi beşten fazla kez ilk 11'de başladı.
Ancak Yıldız sayesinde, neredeyse başarılı bir gençlik hareketi gerçekleştirmiş gibi oldular. (Neredeyse.)
Yıldız, hücum açısından önemli olan hemen her şeyde takımın lideriydi: atılan goller (10), asistler (altı), yaratılan pozisyonlar (76), şutlar (97), kaleye isabetli şutlar (40), bire bir pozisyonlar (170), ceza sahasında başarılı bire bir pozisyonlar (12), yapılan fauller (56), denenen ve kazanılan ikili mücadeleler (331) ve yapılan ve tamamlanan ortalar (124) (33). O, takımın yaratıcısı, duran top kullananı, golcüsü, her şeyiydi. Derine inip oyun kurmaya katkıda bulunabiliyor, dış kanatta sağlam hızıyla bekleri zorlayabiliyor, dar alanlarda oynayabiliyor ve iyi bitiricilik sergileyebiliyor. Etrafında doğru oyuncularla, Avrupa'nın en iyi oyun kurucularından biri olabilir."
ZİRVEDE OLISE VAR
ESPN, Bayern Münih'in Fransız yıldızı Michael Olise'yi dünyanın en iyi kanat oyuncuları listesinde ilk sıraya yazdı. Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın önünde görülen isimler ise şu şekilde sıralandı:
Ademola Lookman, Bradley Barcola, Antoine Semenyo, Jeremy Doku, Desire Doue, Raphinha, Bukayo Saka, Viniciu Junior, Lionel Messi, Luis Diaz, Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Michael Olise